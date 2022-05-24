وزير الخارجية التركي: دعمنا للقضية الفلسطينية منفصل عن علاقتنا مع إسرائيل (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن دعم بلاده للقضية الفلسطينية منفصل تماما عن علاقاتها مع إسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضاف تشاووش أوغلو أن تركيا ستواصل “التنسيق مع الجانب الفلسطيني بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودعمنا للقضية الفلسطينية منفصل عن علاقتنا مع تل أبيب”.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا كيفية تقوية المؤسسات الفلسطينية ودعم تركيا لفلسطين، مؤكدا تميّز علاقات التعاون التي تجمع أنقرة مع رام الله.

وشدد على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أمر ضروري وأنه لا ينبغي لأحد أن يبتعد عن رؤية حل الدولتين، لافتا إلى أن الخطوات الأحادية تدمر أرضية السلام.

وأكد ضرورة الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى وعدم تآكل الوقف الإسلامي.

واعتبر أن المباحثات التركية الإسرائيلية تساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر، وجعل أصوات الفلسطينيين مسموعة بشكل أكبر.

واقتصاديا قال “نحن الشريك التجاري الثاني مع فلسطين، ونستهدف رفع حجم التبادل المشترك إلى ملياري دولار”.

وأوضح الوزير التركي أنه سيزور إسرائيل غدا الأربعاء، لمناقشة القضية الفلسطينية مع المسؤولين الإسرائيليين، فضلا عن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال المؤتمر الصحفي “توافقنا على توسيع العلاقات الثانية مع تركيا وعقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة العام المقبل”.

وأوضح أن “المواقف التركية تنسجم تماما مع الحق الفلسطيني”.

وكان الوزير تشاووش أوغلو قد وصل إلى رام الله، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية مدتها يوم واحد. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد تركي رفيع المستوى، منذ عدة سنوات.