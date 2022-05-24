شاهد: جيش الاحتلال يهدم مسجدا قيد الإنشاء شمالي الضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجدا قيد الإنشاء شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان إن السلطات الإسرائيلية هدمت مسجد الصمود في تجمع الرماضين قرب مدينة قلقيلية بدعوى البناء دون ترخيص.

وندد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري بعملية الهدم، وقال إنها تدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية تجاه المقدسات في فلسطين.

وقال إن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.

وأضاف “لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه”.

وطالب البكري المؤسسات الإسلامية والدولية بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات.

ويقع تجمع الرماضين خلف جدار الفصل الإسرائيلي بمحافظة قلقيلية ويسكنه نحو 400 فلسطيني.

​​​​​​​وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة (ج) بدون تراخيص، مع أن الحصول تلك التراخيص يُعدّ شبه مستحيل.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 الموقعة عام 1995، أراضي الضفة إلى 3 مناطق هي: (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة وتشكل نحو 3% من مساحة الضفة، ومنطقة (ب) وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية فلسطينية مشتركة، ومنطقة (ج) وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة.