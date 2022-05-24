جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على فتاة ويعتقلون طفلين فلسطينيين بالخليل (فيديو)

أظهر مقطعا فيديو متداولان على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتداء مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي على فتاة، واعتقال جنود آخرين لطفلين، في الجزء الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال من مدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأناضول عن الصحفي عامر الشلودي قوله إنه وثق لحظة اعتداء الجنود على فتاه في شارع السهلة، قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من المدينة.

وأضاف أن مجندات اعتديْن على الفتاه بالأيدي ثم جرى اقتيادها وإبعادها عن محيط المسجد.

وتابع “الجيش حاول التحقيق معها، لكنه تراجع بعد ما تبين أنها تحمل جواز سفر أمريكيا”.

بدوره، قال الناشط عماد أبو شمسية إن الاعتداء على الفتاة كان بذريعة تواجدها في منطقة مخصصة للمستوطنين ويمنع وجود الفلسطينيين فيها.

من جهته، قال الناشط رائد أبو ارميلة إن جيش الاحتلال اعتقل، صباح الاثنين، مدرسا واثنين من طلبة إحدى المدارس في البلدة القديمة من الخليل.

وأضاف أنه وثق بالفيديو لحظة اقتياد عدد من الجنود المسلحين طفلين في عمر 9 سنوات و12 سنة إلى نقطة عسكرية قرب المسجد الإبراهيمي، وتوقيفهما بعض الوقت، قبل إطلاق سراحهما.

قوات الاحتلال تعتقل طفلين أمام مدرسة بالمنطقة الجنوبية في #الخليل#فلسطين pic.twitter.com/olW1yer13Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 23, 2022

وبحسب اتفاق الخليل عام 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت مدينة الخليل إلى منطقتين، الأولى “خ1″، وتخضع لسيطرة فلسطينية، والثانية “خ2” وتخضع لسيطرة الاحتلال، وتُقدر الأخيرة بنحو 20% من مساحة المدينة، وتقع فيها البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.