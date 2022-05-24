تحرك جديد من فنلندا والسويد لإقناع تركيا بانضمامهما للناتو

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن مسؤولين أتراكا سيجتمعون مع وفدين من السويد وفنلندا في أنقرة، غدا الأربعاء، لمناقشة مسعى البلدين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي أكد فيها وزير الخارجية الفنلندي قدرة بلاده على تسوية الأمور.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعارض انضمام البلدين للحلف، اتصالين هاتفيين بزعيمي البلدين يوم السبت وناقش معهما مخاوفه.

وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تؤويان أشخاصا على صلة بحزب العمال الكردستاني وأنصارا لرجل الدين التركي فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.

يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني، مصنف على أنه “منظمة إرهابية” من قبل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، أما وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها تركيا أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، فهي غير مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل أي دولة في العالم، باستثناء تركيا.

فنلندا: يمكنا تسوية الأمور

بدوره قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الثلاثاء “ندرك أن تركيا لديها بعض المخاوف الأمنية.. نعتقد أنه من الممكن تسوية هذه الأمور. قد يكون هناك أيضا بعض المسائل التي لا ترتبط مباشرة بفنلندا والسويد وإنما بأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي “نرسل وفدينا إلى أنقرة. سيحدث ذلك غدا كي يستمر الحوار”.

وكان هافيستو قال، أول أمس الأحد، إن بلاده ستقدم ضمانات لتركيا بمراقبة ارتباطات تنظيم “بي كا كا” على أراضيها.

وأضاف “بإمكاننا بالتأكيد منح تركيا مثل هذه الضمانات، إنّ بي كا كا منظمة إرهابية في أوربا ومن الأهمية بمكان القيام بما ينبغي علينا من أجل عدم السماح لنشاطاتها في فنلندا”.

والأربعاء، تقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلب العضوية في حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

ويقضي النظام الداخلي لحلف الناتو بأن انضمام دولة جديدة له يتطلب موافقة أعضائه بالإجماع، لذلك يخطب الجميع ود تركيا من أجل عدم عرقلة انضمام فنلندا والسويد.