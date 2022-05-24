السجن 3 سنوات لرجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار بالبشر

ساد جدل على منصات التواصل المصرية بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على رجل الأعمال محمد الأمين.

وتتعلق عقوبة الأمين بإدانته بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي على 7 فتيات في دارَي أيتام يملكهما رجل الأعمال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في فبراير/ شباط الماضي رجل الأعمال المصري إلى محكمة الجنايات بعدما أثبتت التحقيقات قيام “المتهم بهتك عرض سبع فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدا وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي”.

كما أكدت التحقيقات بحسب النيابة العامة “إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام (بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة)، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا أَبلغن عنه”.

حكم على المهندس يحيى حسين اليوم بالسجن ٤ سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبه بسبب كتابته لمقالات سياسيه ..

الحكم علي محمد الامين بالسجن ٣ سنوات بتهمه الاتجار بالبشر والاعتداء علي فتيات

بس خلاص — MR _تيـتو (@TetoTm00) May 23, 2022

وتفاعلًا مع قرار المحكمة كتب حساب باسم مرسال “لا أستطيع أن أفهم حكم المحكمة في قضية محمد الأمين بصراحة! لأنه إما تعطي له براءة بحجة عدم وجود أدلة ونتجادل كرأي عام حول ذلك، وإما تقضي بحكم يليق بالتهم المثبتة عليه. ما يحدث غير مفهوم”!

وكتب الناشط وائل خليل “الحكم على محمد الأمين بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بنات في دار أيتام مملوكة له، والحكم قابل للاستئناف! الحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالسجن 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب منشورات له على فيسبوك والحكم غير قابل للاستئناف”!

القضاء الشامخ في مصر أصدر حكم النهاردة علي محمد الامين بالسجن ٣ سنوات بتهمه الاتـ.جار بالبشر والاعـ.تداء علي ٧فتيات ، الحكم دا مجرد قرصة ودن له بعد إلصاق العار به طوال حياته بتلك التهمه رغم إن التهم كتير بس دى عشان يعرف حجمه وهيطلع قريب ولا يقول إلا آمين آمين — 🦋ســمــر🦋 (@samr_155) May 23, 2022

وعلقت مروة ساخرة “لو كان سارق كهرباء من العمومي ستكون عقوبته أشد من ذلك”، كما تساءل عمرو “هل هذا السجن المشدد سيكون في عنبر الجنائي أم سيدخلونه في جناح سجن 5 نجوم؟ وهل سيخضع لبرنامج علاجي أم سيخرج أشد بطشا وتوحشا”؟

وبحسب نص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 268، يعاقب المتهم بجريمة هتك العرض بالقوة بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما) إذا كان عمـر الضحية أقل من 18 عاما وكان مرتكب الجريمة ممن لهم سلطة عليها”.

وعُرف محمد الأمين باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام، وهو مؤسس مجموعة المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات (سي بي سي) الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى عام 2018.

محمد الامين واخد حكم ٣ سنين في اغتصاب ٧ بنات و اتجار بالبشر. حنين حسام واخدة الحكم ده في اتجار بالبشر بس عشان الجروب اللي عملته بخصوص ابليكيشن لسسسسة شغال في مصر.

يعني لو شيلنا ٣ سنين الإتجار، كدة اتبقى ٠ نقسمه على ٧ ، يبقى كل بنت تمنها ٠ سنين عقوبة — بسنت ماكسيموس (@BassantMaximus) May 23, 2022