ضمن جولة أوربية.. أمير قطر يلتقي ملكة بريطانيا ويشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وجرى اللقاء في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وخلال اللقاء تناول الجانبان “علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها”، بحسب البيان.

كما جرى تبادل الآراء بشأن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المتبادل، وفق البيان ذاته.

ووصل أمير قطر إلى لندن الثلاثاء ضمن جولة أوربية بدأها في 15 مايو/أيار الجاري، تشمل سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.

سمو الأمير المفدى يلتقي جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، في قلعة ويندسور بمدينة لندن. https://t.co/tI6bvi9ZNk pic.twitter.com/03kXOsoB16 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 24, 2022

وفي وقت سابق، التقى الشيخ تميم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وشهدا توقيع مذكرتَي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الاستثمار والطاقة.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، بينها الأمن والطاقة وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، عبّر أمير قطر عن “تطلعه إلى دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين إلى آفاق أرحب، وتحقيق ما يصبوان إليه من مصالح مشتركة”.

سمو الأمير المفدى ودولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويشهدان التوقيع على مذكرتي تفاهم، بمقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت بمدينة لندن. https://t.co/aptzvG7RhO pic.twitter.com/TitK2VHgbF — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 24, 2022

وشدد الشيخ تميم على أهمية ما يوفره التعاون الثنائي الوطيد من فرص مشتركة.

وقال إن زيارته تأتي في ظل الاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستشهده دولة قطر، بتنظيمها بطولة كأس العالم (FIFA قطر 2022).

وهذه البطولة هي الأهم والأضخم على مستوى منتخبات كرة القدم، وتحتضنها الدوحة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وعقب الاجتماع، شهد الشيخ تميم وجونسون توقيع مذكرة تفاهم في الشراكة الاستراتيجية للاستثمار بين حكومتي البلدين من شأنها توسيع التعاون الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية للتعاون في مجال الطاقة.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة بين والاس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق له، بمقر إقامة سموه بمدينة لندن. https://t.co/p3sznTztdv pic.twitter.com/U4igdqRY5g — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 24, 2022

واستقبل أمير قطر وزير الدفاع البريطاني بين والاس والوفد المرافق له، في اجتماع منفصل، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، خاصة المتعلقة بالمجالات الدفاعية والعسكرية.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة بريتي باتل وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر إقامة سموه بمدينة لندن. https://t.co/WYTvyTflE0 pic.twitter.com/KElUDewUur — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 24, 2022

كما استقبل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.