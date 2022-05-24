سياسة|بريطانيا

ضمن جولة أوربية.. أمير قطر يلتقي ملكة بريطانيا ويشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (مواقع التواصل)
24/5/2022-|آخر تحديث: 24/5/202211:16 PM (مكة المكرمة)

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وجرى اللقاء في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وخلال اللقاء تناول الجانبان “علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها”، بحسب البيان.

كما جرى تبادل الآراء بشأن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المتبادل، وفق البيان ذاته.

ووصل أمير قطر إلى لندن الثلاثاء ضمن جولة أوربية بدأها في 15 مايو/أيار الجاري، تشمل سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.

وفي وقت سابق، التقى الشيخ تميم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وشهدا توقيع مذكرتَي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الاستثمار والطاقة.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، بينها الأمن والطاقة وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، عبّر أمير قطر عن “تطلعه إلى دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين إلى آفاق أرحب، وتحقيق ما يصبوان إليه من مصالح مشتركة”.

وشدد الشيخ تميم على أهمية ما يوفره التعاون الثنائي الوطيد من فرص مشتركة.

وقال إن زيارته تأتي في ظل الاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستشهده دولة قطر، بتنظيمها بطولة كأس العالم (FIFA قطر 2022).

وهذه البطولة هي الأهم والأضخم على مستوى منتخبات كرة القدم، وتحتضنها الدوحة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وعقب الاجتماع، شهد الشيخ تميم وجونسون توقيع مذكرة تفاهم في الشراكة الاستراتيجية للاستثمار بين حكومتي البلدين من شأنها توسيع التعاون الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية للتعاون في مجال الطاقة.

واستقبل أمير قطر وزير الدفاع البريطاني بين والاس والوفد المرافق له، في اجتماع منفصل، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، خاصة المتعلقة بالمجالات الدفاعية والعسكرية.

كما استقبل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

المصدر : وكالات