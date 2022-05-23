هجوم واسع على الروائي المصري علاء الأسواني لإجرائه لقاءً مع إذاعة تابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

أثار لقاء للروائي المصري علاء الأسواني مع إذاعة (غالي تساهال) التابعة للجيش الإسرائيلي حالة من الصدمة والغضب في أوساط المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقادات حادة له.

وتم الكشف عن المقابلة الإذاعية المثيرة للجدل من خلال تغريدات لمقدمها جاكي حوجي معلق الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال على تويتر، شكر خلالها الروائي المصري على حلوله ضيفًا على الإذاعة الإسرائيلية.

وعرّف حوجي الأسواني بأنه كاتب الرواية الشهيرة “عمارة يعقوبيان” التي ترجمها المركز الإسرائيلي الفلسطيني للأبحاث والإعلام، إلى اللغة العبرية.

وأجرى الأسواني الحوار، الأربعاء الماضي، وهو الأول من نوعه لشخصية مصرية مع الإعلام الإسرائيلي، وناقش خلاله الأوضاع السياسية في مصر في الوقت الحالي وتفاصيل أعماله الجديدة.

הסופר המצרי עלא אסוואני, מחבר "בית יעקוביאן", בראיון ראשון לתקשורת הישראלית • הוא מספר ל-@JackyHugi על הרומן החדש שהוא כותב בימים אלה, וכיצד האשימו אותו בהשחרת שמה של מצרים בעולם. לכתבה המלאה >> https://t.co/3XoVC890rh@efitriger #בוקרטובישראל pic.twitter.com/PsXao5G3UP — גלצ (@GLZRadio) May 18, 2022

وأكد صاحب رواية “عمارة يعقوبيان” خلال مقتطفات من الحوار نشرتها الإذاعة باللغة الإنجليزية “تفاؤله البالغ” بشأن الوضع في مصر ومستقبل الثورة المصرية.

وقال “أنا متفائل للغاية لأن الثورة المصرية لا تزال مستمرة والمستقبل لصالحنا، نحن كأي ثورة بحاجة فقط إلى بعض الوقت”.

ونشر حوجي جانبا من المقابلة التي أجراها مع الأسواني، مشيرًا إلى أنها استمرت قرابة ساعة.

לחובבי הסוגה: חלק ב' של הראיון שעשיתי עם הסופר המצרי עלאא אל-אסאווני (מחבר #בית_יעקוביאן). שודר אתמול בתכנית "ספרים רבותיי ספרים" ב-@GLZRadio בהנחיית ציפי גון גרוס. הנה קישורית לראיון (כ-15 דקות), ואחריה שרשור ובו סיכום שני החלקים (הספרותי והפוליטי) https://t.co/EB9ZjSFM0Y >>>> — Jacky Hugi (@JackyHugi) May 21, 2022

وذكر حوجي في تغريداته أن الأسواني كشف خلال اللقاء عن تفاصيل روايته الجديدة التي تدور أحداثها في مدينة الإسكندرية خلال خمسينيات القرن الماضي، بالتزامن مع انتهاء الحقبة الملكية وبداية الحكم العسكري بزعامة جمال عبد الناصر وما طرأ على مصر من تغيرات خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الأسواني تحدث عن حكم عبد الناصر حيث “تم زرع كراهية الأجانب وطرد المصريين من أصول أوربية ممن عاشوا في الإسكندرية حتى شعروا بأنهم ليسوا مصريين وأجبر بعضهم على النفي خارج مصر”.

وأردف الأسواني وفقًا لما نقله حوجي “لا أعتبر نفسي كاتبًا سياسيًّا، ولا أعبّر عن آرائي ومواقفي الشخصية من خلال رواياتي بل من خلال المقالات لأن هذا الأسلوب يجعل الرواية سيئة”.

علاء بيه الأسواني علي راديو جيش الاحتلال يحكي عن الأدب و الحب و السياسة، و كيف طرد النظام العسكري في الستينات المصريين من أصول أجنبية و دمر تعددية الاسكندرية .. لو ادوله نوبل للأدب علي التفاهة اللي كتبها بعد كده مش هستغرب .. "اشتغل يا حبيبي اشتغل" …. https://t.co/ewEUBeK86H — حلاوة العنتبلى (@derkhalifa) May 23, 2022

وأثارت المقابلة التي بُثّت في جزأين على الإذاعة الإسرائيلية، حالة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، ولم تخلُ التعليقات من الحديث عن التطبيع.

واستقبل رئيس مركز ديان الإسرائيلي للدراسات الفلسطينية المقابلة أيضًا بكثير من الانتقاد للأسواني.

وقال على تويتر “مقابلة مع علاء الأسواني الذي احتج في السابق على ترجمة كتابه الشهير (عمارة يعقوبيان) إلى اللغة العبرية زاعمًا أنه لم يوافق على ذلك”.

وغرد الكاتب الصحفي وائل قنديل “الأسواني كان راضيًا بنقل (عمارة يعقوبيان) من وسط القاهرة إلى قلب الكيان الصهيوني، عبر دار نشر صهيونية منذ عام 2016. لا شيء يدعو للدهشة”.

إلى المندهشين من حوار علاء الأسواني مع إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني: الأسواني كان راضيًا بنقل"عمارة يعقوبيان"من وسط القاهرة إلى قلب الكيان الصهيوني،عبر دار نشر صهيونية منذ العام 2016

لا شيء يدعو للدهشة:30 يونية تواصل تحقيق أهدافها الصهيونية

الصورة المرفقة:غلاف الطبعة العبرية pic.twitter.com/gPwynD4SrZ — wael kandil (@waiel65) May 22, 2022

من جانبه، انتقد الدكتور خليل العناني لقاء الأسواني مع إذاعة تابعة للجيش الإسرائيلي وهو أمر يحدث لأول مرة، وهي نفس الفكرة التي عبّر عنها الدكتور محمد عباس المفكر الإسلامي.

"الروائي المصري علاء الأسواني لم يجد أفضل من إذاعة غالي تساهال، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لإجراء مقابلة مطوّلة في حوار هو الأول له مع مؤسسة إعلامية إسرائيلية، ليناقش تفاصيل كثيرة عن أعماله الروائية وعن حياته ككاتب، وعن الأوضاع السياسية في مصر."https://t.co/yu4jdBYFeA — Dr.Khalil al-ِِAnani د. خليل العناني (@Khalilalanani) May 22, 2022

وفي هذا السياق، أعرب الكاتب أحمد حسن الشرقاوي عن دهشته من حديث الأسواني عن تطلع الشعوب العربية إلى الحرية وعن المعاناة التي تعيشها مع الدكتاتورية والقمع عبر إذاعة إسرائيلية.

ولفت حساب لشخص يدعى سعيد محمد إلى أن الأسواني لم يشعر بالخجل خلال لقائه بل كان فخورًا به، مؤكدًا أنه وجد في “منارة الديمقراطية” في الشرق الأوسط مكانًا للحديث عن روايته الجديدة.

وجاء حوار الأسواني مع الإذاعة التابعة للجيش الإسرائيلي بمناسبة صدور ترجمة ثالثة روايات الأسواني إلى العبرية وهي رواية “جمهورية كأن” كما أوضح المعلق جاكي حوجي.

يُشار إلى أن الأسواني احتج قبل سنوات، على ترجمة رواية “عمارة يعقوبيان” إلى العبرية عام 2010 وهدد وقتها بمقاضاة كل من تورّط في الترجمة والنشر.