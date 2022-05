“لا نريد بيع الأوهام”.. وزير فرنسي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوربي قد يستغرق 20 عاما

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوربية كليمان بون، أمس الأحد، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي قد يستغرق ما بين 15 و20 عامًا.

وأضاف بون في مقابلة مع قناة “راديو جي” المحلي، علينا أن نكون صادقين، إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوربي في غضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب، ذلك ليس صحيحًا، ربما يستغرق الأمر 15 أو 20 عامًا، وهو وقت طويل.

وأضاف المسؤول الفرنسي لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهامًا وأكاذيب، إذا قلنا للأوكرانيين أهلا بكم في الاتحاد الأوربي، فإننا قد نتسبب في خيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني.

واقترح الوزير الفرنسي أن تنخرط كييف في المنظمة السياسية الأوربية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.

وتابع بون قائلًا “في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين، بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه”.

وأوضح أن المنظمة السياسية الأوربية التي اقترحها الرئيس الفرنسي مكملة للاتحاد الأوربي، ويمكن أن تقدم مشروعًا سياسيًّا ملموسًا لدول ليست في الاتحاد الأوربي وتريد التقارب معه.

