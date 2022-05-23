جاء لبحث اغتيال شيرين.. الاحتلال يمنع وفدا أوربيا من دخول فلسطين ومطلب إسرائيلي بإجراء فحص معمق

أعربت رئيسة البرلمان الأوربي (روبرتا ميتسولا)، أمس الأحد، عن أسفها لمنع إسرائيل دخول الوفد الأوربي المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين، مؤكدة أنها ستثير المسألة مع السلطات الإسرائيلية خلال زيارتها الجارية.

ومنعت سلطات الاحتلال الوفد الذي كان من المقرر أن يبحث قضية اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ضمن قضايا أخرى، فألغى الوفد زيارته بعد منع رئيسه (مانو بينيدا) من دخول القدس ومنع الوفد كله من دخول قطاع غزة.

وقالت رئيسة البرلمان الأوربي عبر تويتر “يؤسفني قرار إسرائيل رفض دخول مانو بينيدا، رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع الفلسطينيين. سأثير تلك المسألة بشكل مباشر مع السلطات المعنية”، وأكدت أن “احترام أعضاء البرلمان الأوربي أمر أساسي للعلاقات الجيدة”.

I regret the decision to refuse entry to Israel to @ManuPineda, the Chair of the @Europarl_EN Delegation for relations with Palestine. I will raise the issue directly with authorities concerned. Respect for MEPs and the European Parliament is essential for good relations. — Roberta Metsola (@EP_President) May 22, 2022

ونشر رئيس الوفد بينيدا عبر حسابه على تويتر أمس الأحد، خطابا رسميا من الخارجية الإسرائيلية يحمل تاريخ 19 من مايو/ أيار الجاري يفيد بعدم الموافقة على دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين بقيادته، معلنًا من جانبه إلغاء الزيارة.

وأوضح أن البعثة كانت تخطط للقاء السلطات الفلسطينية والمجتمع المدني “لمعرفة عواقب الاحتلال على الأرض في الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، وآثار سياسات التعاون من جانب الاتحاد الأوربي”.

وكان بينيدا قد دعا الاتحاد الأوربي إلى “الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال”، في معرض إدانته لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة الشهر الجاري برصاص القوات الإسرائيلية، الذي وصفه بأنه وقع “بدم بارد”.

Mañana debería comenzar una misión del @Europarl_EN de #Palestina. Sin embargo, Israel prohíbe mi entrada como presidente de la Delegación. La misión ha sido cancelada. pic.twitter.com/5rjaKxKaBQ — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) May 22, 2022

وبدأت رئيسة البرلمان الأوربي زيارة لإسرائيل والضفة الغربية أمس الأحد تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا لسفارة الاتحاد الأوربي في تل أبيب، وهذه أول مرة تزور فيها روبرتا ميتسولا إسرائيل منذ أن أصبحت رئيسة للبرلمان الأوربي في وقت سابق من هذا العام.

مطالبات إسرائيلية بفحص معمق

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المدعي العسكري العام الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي قوله إن الجيش عليه إجراء فحص معمق في ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقبل أيام قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه لا مجال في الوقت الحالي لفتح تحقيق بشأن ظروف قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، ودانت الخارجية الفلسطينية هذا الموقف وعدّته جريمة جديدة تُرتكب في حق الصحفية الراحلة.

وكان المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل قد قال إن الجيش الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق في ملابسات مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة بدعوى عدم وجود شبهات جنائية، ولكي لا تنشب خلافات في المؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي.