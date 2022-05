جاء لبحث اغتيال شيرين.. الاحتلال يمنع وفدا أوربيا من دخول فلسطين ومطلب إسرائيلي بإجراء فحص معمق

أعربت رئيسة البرلمان الأوربي (روبرتا ميتسولا)، أمس الأحد، عن أسفها لمنع إسرائيل دخول الوفد الأوربي المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين، مؤكدة أنها ستثير المسألة مع السلطات الإسرائيلية خلال زيارتها الجارية.

ومنعت سلطات الاحتلال الوفد الذي كان من المقرر أن يبحث قضية اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ضمن قضايا أخرى، فألغى الوفد زيارته بعد منع رئيسه (مانو بينيدا) من دخول القدس ومنع الوفد كله من دخول قطاع غزة.

وقالت رئيسة البرلمان الأوربي عبر تويتر “يؤسفني قرار إسرائيل رفض دخول مانو بينيدا، رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع الفلسطينيين. سأثير تلك المسألة بشكل مباشر مع السلطات المعنية”، وأكدت أن “احترام أعضاء البرلمان الأوربي أمر أساسي للعلاقات الجيدة”.

I regret the decision to refuse entry to Israel to @ManuPineda, the Chair of the @Europarl_EN Delegation for relations with Palestine.

I will raise the issue directly with authorities concerned.

Respect for MEPs and the European Parliament is essential for good relations.

— Roberta Metsola (@EP_President) May 22, 2022