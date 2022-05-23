أمير قطر: فلسطين جرح غائر منذ إنشاء الأمم المتحدة واغتيال شيرين كان مريعًا (فيديو)

طالب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دول العالم بأن تعطي اهتمامًا لكل الأزمات المنسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مثل الاهتمام العالمي بالحرب في أوكرانيا.

وقال الشيخ تميم خلال مشاركته اليوم الاثنين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي “إن قطر ترفض العدوان على سيادة الدول وتتضامن مع الملايين من اللاجئين الأبرياء من ضحايا الحرب الأوربية ومع ضحايا جميع الحروب التي تجري من كل عرق وجنسية ودين”.

وأضاف “ونحن نركز على إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، أريد أن نعطي نفس الاهتمام والجهد لكل الأزمات المنسية، وأكبر مثال على ذلك هو فلسطين التي كانت جرحًا غائرًا منذ إنشاء الأمم المتحدة، ومع استمرار الهجمات على الشعب الفلسطيني أود أن يستيقظ العالم من الظلم والعنف ويتصرف أخيرًا”.

سمو الأمير : فلسطين ظلت جرحا مفتوحا منذ إنشاء الأمم المتحدة. لقد ظلت هذه العائلات ترزح تحت الاحتلال منذ عقود، بينما لا يلوح أي مخرج في الأفق . #قنا #سويسرا #دافوس #منتدى_الاقتصاد_العالمي #جولة_سمو_الأمير_الأوروبية #قطر — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2022

وأشار أمير قطر إلى اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قائلًا “شيرين فلسطينية أمريكية مسيحية قُتلت قبل أيام في فلسطين، ولم تحظَ بدفنٍ محترم، وكانت تغطي مأساة الشعب الفلسطيني لعقود”.

وأضاف “لقد فطرت قلوبنا، وموتها كان مريعًا مثل غيرها من الصحفيين الذين قتلوا على خط الخدمة في كثير من أماكن الصراعات في اليمن والعراق وغيرها”.

واستنكر الشيخ تميم ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الحكومات، قائلًا “في القرن الحادي والعشرين لا يجب علينا أن نقبل هذا العدوان ولا يجب أن نقبل عالمًا تمارس فيه الحكومات الكيل بمكيالين حول قيمة البشر من جهة العرق أو الجنس أو الدين”.

سمو الأمير: إن دولة قطر ترفض بحزم الاعتداء على سيادة الدول، كما ترفض أي عمل من شأنه أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.. نتضامن مع ملايين اللاجئين الأبرياء في أوروبا ومع ضحايا جميع الحروب الأخرى الدائرة الآن. #قنا #سويسرا #دافوس #منتدى_الاقتصاد_العالمي #جولة_سمو_الأمير_الأوروبية #قطر — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2022

وأكد أمير قطر أن تحقيق أمن الطاقة العالمي سيؤدي إلى استقرار السوق ويقلل الارتدادات الاقتصادية لأزمة الطاقة الحالية، وأن قطر بوصفها أكبر منتج للغاز المسال في العالم استثمرت لسنوات لزيادة إنتاج الغاز المسال الذي من شأنه أن يوفر للعالم طاقة أكثر نظافة ومرونة.

وتطرق الشيخ تميم إلى الحملة التي تستهدف قطر على خلفية استضافتها لبطولة كأس العالم 2022، قائلًا “هناك أشخاص لا يستطيعون استيعاب فكرة أن دولة عربية مسلمة سوف تستضيف بطولة بحجم كأس العالم، هؤلاء قاموا بشن هجوم بوتيرة لم نشهدها في السابق عندما قامت دول باستضافة هذه البطولة سابقًا”.

وأكد أمير قطر أن هذه النسخة التي ستستضيفها الدوحة من كأس العالم ستكون مميزة وفريدة.