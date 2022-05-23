أردوغان يلوح بعملية عسكرية جديدة شمالي سوريا ويعلن إلغاء اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان (فيديو)

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن تركيا ستشرع قريبا باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمالي سوريا.

وأضاف أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة “سنبدأ باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا) لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق”.

وأوضح أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف “سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الخميس المقبل”.

من جهة أخرى، أعلن أردوغان إلغاء بلاده عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان.

وأضاف “لا أقبل بلقاء رئيس الوزراء اليوناني إطلاقا ولم يعد هناك أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي”.

وحول تزويد بلاده بمقاتلات إف-16، أعرب أردوغان عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تأبه لما يقوله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عند اتخاذها القرار في هذا الشأن.