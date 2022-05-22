“العدالة لشيرين أبو عاقلة”.. طالبة فلسطينية ترفع علم بلدها أثناء حفل تخرج وترفض مصافحة بلينكن (فيديو)

رفعت الطالبة الفلسطينية نوران حمدان علم بلدها خلال حفل تخرجها في جامعة جورج تاون الأمريكية، أمس السبت، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعلى منصة التكريم، رفضت نوران مصافحة بلينكن الذي حضر حفل التخرج وحصل على الدكتوراه الفخرية في الحفل ذاته.

في حفل تخرجها من جامعة جورج تاون.. طالبة فلسطينية ترفع علم #فلسطين وترفض مصافحة وزير الخارجية الأمريكي 📍 واشنطن – الولايات المتحدة pic.twitter.com/nIOKneCZVu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2022

وغرّدت نوران عبر حسابها في تويتر قائلة “لديهم الدبابات، ولدينا الساعات. علمني هذا الشعار أحد أساتذتي الأكثر دعمًا في جامعة جورج تاون”.

وأضافت “العدالة لشيرين أبو عاقلة وكل الفلسطينيين، أنا فخورة برفضي مصافحتك (في إشارة إلى بلينكن) وتذكيرك بوجودنا”.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اغتالت قوات الاحتلال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامًا إسرائيليًا لمخيم جنين.

“They have the tanks, we have the clocks.” This motto taught to me by one of my most supportive professors at Georgetown. @SecBlinken justice for Shireen Abu Aqleh and all Palestinians. I am proud to have refused your handshake and to have reminded you of our existence. https://t.co/NbUrbL1KZX — Nooran A. (@nooranhamdan) May 22, 2022

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت القوات الإسرائيلية -التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967- عملياتها في جنين لا سيّما في المخيم، وتخللت العمليات مواجهات دامية أحيانًا مع سكان ومقاتلين.

والأسبوع الماضي، أصيب 13 فلسطينيًا خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم نفسه قُتل فيها فلسطيني وجندي إسرائيلي، وتحصل عمليات الاقتحام فجرًا على الأغلب وتتخللها اشتباكات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين.