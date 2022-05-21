والد الشهيد أمجد الفايد: تمنيت لابني الشهادة ونالها برصاص الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال المواطن الفلسطيني وليد الفايد إن الاحتلال الإسرائيلي قتل ابنه أمجد (17 عامًا) خلال اقتحام مخيم جنين، اليوم السبت، وإنه كان يتمنى الشهادة له ولنفسه.

وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن مخيم جنين يتعرض لاجتياحات مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار على الفلسطينيين، ومن بينهم ابنه أمجد.

وتابع “كنت أتمنى له الشهادة في كل لحظة، وسمّيته أمجد تيمّنًا بعمه الذي استُشهد خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين عام 2002، يومها ارتكب الاحتلال أبشع الجرائم بحق المدنيين”.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الوداع الأخير لأمجد الفايد، إذ ودعته شقيقته الرضيعة وداعًا مؤثرًا.

ودعته شقيقته الرضيعة.. وداع مؤثر للفتى #الشهيد الفلسطيني #أمجد_الفايد الذي استشهد برصاص الاحتلال في مخيم #جنين pic.twitter.com/4GicORb6NZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 21, 2022

وشيّع مئات الفلسطينيين جثمان أمجد الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب التشييع من مستشفى “خليل سليمان” الحكومي إلى مخيم جنين مسقط رأسه، حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة المخيم.

وقال محمد حمادة -الناطق باسم حركة حماس عن القدس- إن الشاب أمجد الفايد امتداد لبطولة عميْه أمجد ومحمد اللذين قتلا 13 من المحتلين خلال اقتحامهم مخيم جنين قبل 20 سنة.

وأضاف أن الاحتلال يدرس إمكانية إدخال طائرات مروحية -وربما طائرات مقاتلة- من أجل إعادة الكرّة لاقتحام جنين وتحقيق “حالة ردع” بالمخيم.

وتابع “لكن أبطال مخيم جنين يتصدون للمحتل ويقدّمون الشهيد تلو الشهيد تأكيدًا على تمسّك الشعب الفلسطيني ببندقية المقاومة، واستعدادًا للتضحية والنفَس الطويل حتى التحرير وحفاظًا على أرضنا وحقنا”.





وقالت الصحفية الفلسطينية شذا حنايشة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الشهيد أمجد خلال اقتحامها شارع حيفا، غرب مدينة جنين ومخيّمها.

وأضافت في حديثها لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن كتيبة جنين (تابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) أعلنت مسؤوليتها عن الاشتباكات المسلحة التي وقعت في شارع حيفا، وأن شابًّا آخر (18 عامًا) أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اغتالت قوات الاحتلال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامًا إسرائيليًّا لمخيم جنين.

ببسالة في وجه الاحتلال.. مشيعون يحمون نعش الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة من السقوط#العالم_يودع_شيرين_أبوعاقلة pic.twitter.com/AQj9r6dkeX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2022

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد، وقالت في بيان “استشهاد المجاهد أمجد الفايد بإطلاق عشرات الرصاصات على جسده يجسّد معنى الإرهاب الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن جنوده تعرّضوا بالقرب من قرية كفر دان لإطلاق نار ولإطلاق زجاجة حارقة وقنبلة من سيارة، وردّوا على مصدر النيران مما تسبب في وقوع بعض الإصابات، على حد تعبير البيان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية “إن المحتلين لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم ضد أهلنا في جنين”، محذرًا من “التبعات الخطيرة لتلك الجرائم المتكررة”، وداعيًا المجتمع الدولي إلى إدانتها ومحاسبة مرتكبيها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت القوات الإسرائيلية -التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967- عملياتها في جنين لا سيّما في المخيم، وتخللت العمليات مواجهات دامية أحيانًا مع سكان ومقاتلين.

والأسبوع الماضي، أصيب 13 فلسطينيًّا خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم قُتل فيها فلسطيني وجندي إسرائيلي.

وتحصل عمليات الاقتحام فجرًا على الأغلب، وتتخللها اشتباكات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين.