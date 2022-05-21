3 قتلى بغارات إسرائيلية جنوب العاصمة السورية دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، إن عدوانًا إسرائيليًّا انطلق من مرتفعات الجولان واستهدف بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتسبب في خسائر مادية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في بيان مقتضب، بـ”سماع دوي انفجارات في سماء دمشق”، وأضافت “دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق”.

وذكرت أيضًا أن الدفاعات الجوية للنظام “أسقطت عددًا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي”.

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#سوريا — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

وهذا القصف الإسرائيلي لمناطق في سوريا هو الثامن خلال العام الجاري، والثاني خلال هذا الشهر، وقد أسفر هجوم في 13 مايو/ أيار عن مقتل 5 جنود سوريين.

كما أسفر هجوم آخر في 27 أبريل/ نيسان عن مقتل 10 بينهم 6 جنود سوريين، وهي أعنف غارة من نوعها منذ بداية عام 2022.

ومن حين إلى آخر، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف تقول إسرائيل غالبا إنه يستهدف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لإيران.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا في مهمات استشارية.