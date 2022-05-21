مستوطن يطلق النار على شاب فلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني بجروح، اليوم السبت، إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليه شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنًا إسرائيليًّا أطلق النار باتجاه شاب في حي الشيخ جراح، مما أدى إلى إصابته بجروح، وذلك خلال محاولة عدد من الشبان الفلسطينيين التصدي لاعتداءات المستوطنين على أهالي الحي.

وتواجه عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس، منذ نحو عامين، خطر الإجلاء من منازلها لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية، كما يواجه مئات الفلسطينيين في أحياء أخرى تهديدات بإخلاء منازلهم.

وفي تطور متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم، بحالات اختناق بعد أن أطلق جنود الاحتلال باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن عددًا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الاحتلال النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظتي غزة وخان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى إطلاقها النار تجاه الصيادين في رفح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، إن مستقبل دولته في خطر، وذلك في تعليقه على انسحاب أحد شركاء حكومته من الكنيست (البرلمان).

وأدت استقالة النائبة غيداء زعبي إلى جعل بينيت يسيطر على 59 مقعدًا فقط من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

وأرجعت غيداء استقالتها في رسالة إلى بينيت إلى اختلافات أيديولوجية.

وقالت “رؤساء الأحزاب فضّلوا اتخاذ مواقف يمينية متشددة في قضايا جوهرية وحساسة للمجتمع العربي، وهي: (المسجد) الأقصى و(حي) الشيخ جراح، والمستوطنات في الضفة، وتدمير المنازل ومصادرة الأراضي في النقب، وكذلك قانون المواطنة”.

وقد تسعى المعارضة لاستغلال استقالتها بتقديم اقتراح لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وامتنعت غيداء عن القول بأنها ستصوت لصالح الاقتراح، مما قد يمهل بينيت وقتًا أطول في الحكم.