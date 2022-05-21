قاضٍٍ يمنع إدارة بايدن من وقف العمل بإجراء نفّذه ترمب لترحيل المهاجرين

منع قاضٍ فدرالي في ولاية لويزيانا الأمريكية، أمس الجمعة، إدارة الرئيس جو بايدن من وقف العمل بإجراء نفذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لتسريع ترحيل المهاجرين.

وكانت إدارة ترمب قد اتخذت إجراءً صحيًّا خلال جائحة كورونا لتسريع ترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود البرية للولايات المتحدة من دون تأشيرات.

وقررت إدارة بايدن أن توقف العمل بهذه الآلية المسمّاة “تايتِل 42″، في 23 مايو/ أيار الجاري، لكن حكامًا جمهوريين في 24 ولاية يعارضون قرار إدارة بايدن لجؤوا إلى القضاء.

وكتب القاضي روبرت سمرهايس في حكمه الجمعة “خلصت المحكمة إلى أن الولايات التي تقدمت بالشكوى استوفت الشروط” للإبقاء على هذه الآلية مؤقتًا.

وتدعي الولايات المقدمة للشكوى أن وقف العمل بهذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة عدد المعابر الحدودية وبالتالي زيادة عدد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأمريكية.

و”تايتل 42″ هو إجراء لحماية الصحة العامة تم تبنيه عام 1893 لحماية الولايات المتحدة من أوبئة عدة كالكوليرا والحمى الصفراء في ذلك الوقت، ولم يُلجأ إليه إلا نادرًا.

وفي مارس/ آذار 2020، عمدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى تفعيل هذا النظام الصحي الذي يسمح بالطرد الفوري للمهاجرين الذين ليست في حوزتهم تصاريح إقامة ويتم توقيفهم على الحدود البرية.

وهذا النظام قابل للتطبيق على الفور ولا يسمح بإمكانية اللجوء إلى القضاء، حتى بالنسبة إلى الراغبين في تقديم طلب لجوء. لكن هذا النظام يوفر استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلادهم، والقصر غير المصحوبين بذويهم.

وأعلنت إدارة بايدن الجمعة عزمها على استئناف قرار القاضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الإدارة لا توافق على قرار المحكمة، ووزارة العدل أعلنت أنها ستستأنف، وأوضحت أنه حتى ذلك الحين سيتواصل العمل بالإجراء المسمى “تايتِل 42”.