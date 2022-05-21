رئيس أوكرانيا يقترح اتفاقية رسمية لجلب تعويضات وروسيا توقف إمدادات الغاز لفنلندا

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي قال إن قواتها تسببت فيها خلال الحرب.

وأكّد الجيش الروسي الجمعة أنّه “حرّر بالكامل” مجمّع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجيّة بجنوب شرق أوكرانيا بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيّين الذين كانوا يدافعون عن المجمع.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه شركة غازوم الفنلندية إن موسكو أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا اليوم السبت بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة غازبروم الروسية التي أكدت ذلك.

التدمير والتعويضات

وأكد الرئيس الأوكراني الذي يقول إن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية الأوكرانية “أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها”.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو “ندعو الدول الشريكة للتوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف وإنشاء آلية تضمن حصول كل شخص عانى من الإجراءات الروسية على تعويض عن جميع الخسائر التي تكبدها”.

وأوضح أنه بموجب مثل هذه الاتفاقية ستتم مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الدول الموقعة ثم توجيهها إلى صندوق خاص بالتعويضات، وقال “سيكون ذلك عدلا وستشعر روسيا بثقل كل صاروخ وكل قنبلة وكل قذيفة أطلقتها علينا”.

وكانت كندا قد قالت الشهر الماضي إنها ستغير قانون العقوبات لديها للسماح بإعادة توزيع الأصول الأجنبية المحجوزة والخاضعة للعقوبات كتعويض للضحايا أو للمساعدة في إعادة بناء دولة أجنبية من الحرب.

إقليم دونباس

وفي دونباس بأقصى الشمال تعرّض العسكريّون الأوكرانيّون لضربات كثيفة شنّتها المدفعيّة الروسيّة، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن احتلال منطقة لوهانسك -التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس- شارف على الانتهاء”.

وتشكل (سيفير ودونيتسك وليسيتشانسك) آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوهانسك، ويحاصر الروس حاليًّا هاتين المنطقتين اللتين يفصل بينهما نهر ويقصفونهما بلا توقف لإنهاك المقاومة ومنع وصول تعزيزات.

وفي إطار متصل بالأزمة، قُطعت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عن فنلندا بحسب ما أعلنته شركة غازوم الفنلندية الحكومية وأكدته شركة غازبروم الروسية، بعد أن رفضت هسلنكي أن تسدد بالروبل.

وقالت شركة غازوم الفنلندية العامة للغاز في بيان إن “امدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت” موضحة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب يربط فنلندا بإستونيا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، فرضت غازبروم أن يسدد الدفع لصادرات الغاز الروسي بالروبل بدلا من اليورو إلا أن غازوم رفضت هذا الطلب وأعلنت الثلاثاء أنها لجأت إلى القضاء.

ويشكل الغاز 8% فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا لكن غالبية هذه الكمية في هذا البلد الواقع في شمال أوربا مصدرها روسيا، وقالت الشركة الفنلندية إنها ستتمكن من الحصول على الغاز من مزودين آخرين وإنها ستواصل نشاطاتها “بشكل طبيعي”.

وكشفت فنلندا أمس الجمعة عن خطط للاستغناء عن الغاز الروسي الشتاء المقبل معلنة أنها استأجرت مع جارتها إستونيا لمدة عشر سنوات محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز.