بينها الجماعة الإسلامية في مصر.. واشنطن تشطب 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية

شطبت الولايات المتحدة، الجمعة، 5 مجموعات عن لائحتها السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” بينها الجماعة الإسلامية في مصر وحركة إيتا الانفصالية الباسكية والطائفة اليابانية “أوم” بعد سنوات من عدم ممارسة العنف.

يذكر أن حركة إيتا التي نشطت لمدة طويلة في إسبانيا وفرنسا وارتكبت اعتداءات عدة، متهمة بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 820 شخصًا، لكنها حلّت نفسها في 2018 بعد 8 سنوات من إعلانها وقفًا لإطلاق النار.

كما شطبت الولايات المتحدة المجموعة اليهودية المتطرفة “كهانا حي” المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا، وكذلك المنظمة الجهادية الفلسطينية “مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس” عن اللائحة.

وشمل القرار شطب منظمة أوم شينريكيو (أوم الحقيقة المطلقة)، وهي الطائفة اليابانية التي نفّذ أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز السارين في مترو طوكيو عام 1995، وكذلك المجموعة المصرية “الجماعة الإسلامية” التي كان يتزعمها في أحد الأوقات “الشيخ الكفيف” عمر عبد الرحمن الذي توفي بالسجن في الولايات المتحدة.

والجماعة الإسلامية في مصر هي حركة مسلحة قاتلت الحكومة خلال تسعينيات القرن الماضي، وشنت هجمات ضد قوات الأمن والسياح أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

وأتاح إعادة النظر المنتظمة التي ينص عليها القانون الأمريكي تحديد ما إذا كانت هذه الحركات “لم تعد ضالعة في الإرهاب أو في الأنشطة الإرهابية، ولم يعد لديها القدرات أو النية للقيام بذلك” كما قالت الخارجية في بيان.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن القرار بمثابة اعتراف “بنجاح مصر وإسرائيل واليابان وإسبانيا في استبعاد التهديد الإرهابي من قبل هذه المجموعات”.

وشطب هذه المنظمات عن اللائحة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية لا يعني أنه تم تبييض صفحتها بالكامل في الولايات المتحدة، فهي تبقى في هذه المرحلة على لائحة ثانية، لائحة وزارة الخزانة الأمريكية التي تتيح أيضًا فرض عقوبات، لكنها ملزمة بشكل أقل.