الجيش الروسي يعلن “التحرير الكامل” لمجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول (صور)

أكد الجيش الروسي أنه “حرر بالكامل” مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال ايغور كوناشنكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان، الجمعة، عبر تلغرام “منذ 16 مايو/أيار، استسلم 2439 نازيًا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلًا”.

وأضاف كوناشنكوف أن “منشآت الموقع تحت الأرض حيث كان يختبئ المقاتلون باتت تحت السيطرة التامة للقوات المسلحة الروسية”.

وتابع المصدر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلّغ من وزير الدفاع سيرغي شويغو “انتهاء عملية التحرير الكامل لمجمع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول”.

وأكد المتحدث أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم، وتم نقله من المصنع “في آلية مدرعة خاصة” لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.

وكان قد تم تطويق الموقع الصناعي المترامي الأطراف في مدينة ماريوبول الساحلية بعد مدة وجيزة من الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وبينما فرضت القوات الروسية سيطرتها تدريجيًا على المدينة الاستراتيجية المطلة على بحر أزوف من خلال قصف جوي لا هوادة فيه وحصار، استولى مدافعون أوكرانيون على مصنع أزوفستال، والذي يتميز بوجود شبكة من الأنفاق والأقبية والغرف المحصنة تحت الأرض.

وفيما يرقى إلى اعتراف بالهزيمة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهاء معركة استمرت لمدة شهرين من أجل آخر جزء متنازع عليه من ماريوبول مع بداية الأسبوع، ما يمهد الطريق للقوات الأوكرانية بأن تكون أسيرة لدى الروس.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.