حراك بالكونغرس.. 56 نائبا أمريكيا يطالبون بتحقيق فدرالي في اغتيال شيرين أبو عاقلة

دعا 57 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إلى التحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قنّاص إسرائيلي أثناء توجّهها لتغطية اقتحامات مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشدّد هؤلاء النوّاب الأمريكيّون -وهم من الحزب الديمقراطي- بقيادة النائب أندريه كارسون على أن شيرين أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكيّة، مشيرين “إلى روايات متباينة حول مقتلها في 11 مايو/ أيار الجاري.

وقال أعضاء الكونغرس في رسالة موجّهة إلى وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، إنّه “نظرًا إلى الوضع الهشّ في المنطقة والتقارير المتضاربة التي تحيط بمقتل السيّدة (شيرين) أبو عاقلة، نطلب من وزارة الخارجيّة ومكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيق في مقتلها”.

وأضاف الأعضاء في رسالتهم الموجهة إلى المسؤولين الأمريكيين “بصفتها أمريكيّة، كانت (شيرين) أبو عاقلة تتمتّع بحقّ الحماية الكاملة الممنوحة للمواطنين الأمريكيّين الذين يعيشون في الخارج”.

وأشار الأعضاء في رسالتهم إلى أن وصف وزارة الخارجية لمقتل شيرين أبو عاقلة بأنه “إهانة للصحافة”، وأبدوا ترحيبهم بالتصريحات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة دعما لإجراء تحقيق دقيق.

That's why I've sent a letter to @SecBlinken and @FBI Director Wray asking them to open up an investigation into her death. Thanks to my colleagues, Rep. @BillPascrell and @RepLouCorrea, for co-leading this letter and to all cosigners lending their voice to this important effort. pic.twitter.com/SL5S9OH4Ua

— André Carson (@RepAndreCarson) May 20, 2022