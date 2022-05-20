جنديان إسرائيليان يهربان من طالب أعزل خلال اقتحام جامعة “خضوري” في طولكرم (فيديو)

تداول ناشطون ومنصات فلسطينية مقطع فيديو يوثق هروب جنديين إسرائيليين خلال مواجهات اندلعت في جامعة خضوري بمدينة طولكرم، عقب اقتحام الحرم الجامعي، الأربعاء الماضي.

ويُظهر الفيديو جنود الاحتلال وهم يصوبون سلاحهم ويتقدمون لاقتحام الجامعة، ليفاجئهم أحد الشبان ويلقي بحجر صغير تجاههم، فلاذا بالفرار.

وأصيب عشرات الطلبة من جامعة فلسطين التقنية “خضوري” في طولكرم بحالات اختناق خلال اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شرعت على الفور بإطلاق وابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع في باحات الجامعة.

وتقع الجامعة على مقربة من جدار الفصل العنصري الإسرائيلي غربي طولكرم، وعادة ما تندلع قربها مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” قد قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت ساحات الجامعة، ولاحقت الطلبة وأطلقت قنابل الغاز ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

واستنكرت إدارة الجامعة الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل قوات الاحتلال، مؤكدة استمرارها في تقديم رسالتها الأكاديمية.

وأشارت إلى أنها لم تقم بإخلاء طلبتها وكادرها، تأكيدًا لاستمرار مسيرة التعليم، و”تفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي وجيشه الذي يسعى إلى تجهيل جيل الشباب بأكمله”.

وتعد المنطقة التي تقع فيها الجامعة، نقطة تشتعل فيها المواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي كل مدة تشهد تصعيدًا ميدانيًا، وذلك لوجود معسكر لجيش الاحتلال على أراضي الجامعة.

وتبلغ المساحة التاريخية للجامعة، بحسب إدارتها، 600 دونم (الدونم ألف متر مربع)، تبرع بها أهالي طولكرم لإنشاء الجامعة عام 1930.

وفي عام 1948، استولت إسرائيل على 200 دونم عنوة، وضمتها فيما بعد للأراضي الواقعة خلف جدار الفصل.

ولم يتوقف الأمر على المصادرة، بل تم نصب نقطة عسكرية داخل حدود الجامعة عام 2000، وفي كل مرة تبني فيها إدارة الجامعة سورًا يحيط بمبانيها لحمايتها، كحق طبيعي كفلته القوانين، كباقي جامعات العالم، تأتي جرافات الاحتلال وتهدم ما تم بناؤه.