أوكرانيا تشكر مصر على ردها سفينة روسية محملة بالحبوب “المسروقة”

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إنه وجه الشكر لمصر على ردها سفينة روسية محملة بحبوب قال إنها سُرقت من أوكرانيا.

وكتب كوليبا على تويتر يقول “تحدثت إلى نظيري المصري سامح شكري. ممتن لمصر لردها سفينة روسية محملة بحبوب مسروقة من أوكرانيا”، مضيفًا أن أوكرانيا ومصر اتفقتا على تنسيق الجهود لجعل روسيا تفرج عن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022