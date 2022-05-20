أوكرانيا تشكر مصر على ردها سفينة روسية محملة بالحبوب “المسروقة”

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إنه وجه الشكر لمصر على ردها سفينة روسية محملة بحبوب قال إنها سُرقت من أوكرانيا.

وكتب كوليبا على تويتر يقول “تحدثت إلى نظيري المصري سامح شكري. ممتن لمصر لردها سفينة روسية محملة بحبوب مسروقة من أوكرانيا”، مضيفًا أن أوكرانيا ومصر اتفقتا على تنسيق الجهود لجعل روسيا تفرج عن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

وزعمت السفارة الأوكرانية في القاهرة أن السفينة كانت تحمل حبوبا من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.

وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي قال الأحد الماضي إن القاهرة رفضت استقبال سفينة سمحت لها روسيا بالإبحار لأنها لا تملك الأوراق المطلوبة.

ولم يصدر تعليق روسي على الأمر.

وعادة ما تستورد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كميات كبيرة من قمح منطقة البحر الأسود، لكن الشحنات تعطلت بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

واتهم نائب وزير الزراعة الأوكراني الشهر الماضي القوات الروسية المحتلة بسرقة “مئات الآلاف من الأطنان” من الحبوب.

وردا على سؤال الشهر الماضي عن مزاعم بأن روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية، نفى الكرملين أن يكون الأمر كذلك، وقال إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.

ونقلت وكالة رويترز قبل أيام عن تجار مصريين إنه لم يتم بعد شحن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر شراءها قبل الحرب للتسليم في فبراير/شباط ومارس/آذار، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربع أخريات لم يتم تحميلها بعد.

وقال رئيس الوزراء المصري هذا الأسبوع إن الحكومة لديها احتياطيات من القمح تكفي لأربعة أشهر. ويقول تجار إن أي قمح يتم شراؤه يُحتسب ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، حتى لو لم يتم تسليمه بعد.

وأكد وزير التموين المصري الأحد الماضي أن السلطات مددت مهلة تسليم الشحنات، وأضاف بعدها بيومين أن السلطات تجري محادثات مع الموردين بشأن محاولة نقل الشحنات الأربع بالسكك الحديدية إلى بولندا.

واضطرت أوكرانيا، مع إغلاق موانئها بسبب الحرب، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية، معتمدة على قدرة السكك الحديدية المحدودة وموانئ نهر الدانوب الصغيرة.