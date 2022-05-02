حاول إحراق المصحف مجددًا.. مسلمون يهاجمون السياسي الدنماركي المتطرف وشرطة السويد تقدم تقريرًا بـ”تضرر سيارته” (فيديو)

هاجم مسلمون السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان خلال محاولته إحراق نسخة من القرآن الكريم مجددا أمام مسجد بمدينة أوبسالا السويدية.

وشهدت المدينة، أمس الأحد، أحداث شغب خلال إقدام بالودان زعيم حزب (الخط المتشدد) على إحراق المصحف الشريف أمام المسجد، وسط حماية أمنية مشددة.

وحاولت مجموعة من 10 أشخاص عرقلة حرق بالودان للمصحف، مما دفعه إلى الهروب في سيارته.

BREAKING: Racist Danish activist Rasmus Paludan drives his car at Muslims after group chased him to stop Quran burning attempt in #Sweden. Earlier that day he burned a Quran in #Stockholm. pic.twitter.com/GwlIUEgzGG — Robert Carter (@Bob_cart124) May 1, 2022

Rasmus Paludan angribes i Uppsala, Sverige pic.twitter.com/y0tP6fZ0XA — Presse-fotos.dk (@pressefotosdk) May 1, 2022

وحاول بعض المعارضين الصعود إلى سيارة بالودان قبل أن يتعرضوا لخطر الدعس.

وحاول أفراد الشرطة الموجودون في موقع الحدث تهدئة المحتجين.

وكثف زعيم الحزب الدنماركي، مؤخرًا، من ممارساته بإحراق نسخ من القرآن الكريم، التي يقوم بها منذ عام 2017.

Bikin Murka Umat Muslim, Politikus Anti Islam Denmark Rasmus Paludan Bakar Alquran di Depan Masjid Swedia https://t.co/XrlO6pATLT pic.twitter.com/ghk2us3f5e — BERITA POLITIK (@kontenislam_com) May 2, 2022

ورفضت الشرطة السويدية منح إذن لزعيم الحزب بإقامة مظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم.

ووثّق مقطع فيديو -جرى تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي- محاولة السياسي اليميني المتطرف إحراق نسخة المصحف.

ولم يمنع أفراد الشرطة بالمكان بالودان من إحراق المصحف.

Rasmus Paludan un político conservador danés, probó la compatibilidad del is1am con la libertad de expresión, quemo un c0ran en frente de una mezquita en Suecia. Treinta personas salieron corriendo detrás de él intentando romper las ventanas del coche.pic.twitter.com/o95wmbeRI2 — Bakalaofresco  (@Ant52529536Jose) May 2, 2022

ووفقًا لموقع (سفاريس) السويدي، فسوف تقدّم الشرطة تقريرًا بالضرر الذي لحق بسيارة بالودان نتيجة الاعتداء عليها من قِبل المسلمين، وأكدت أنه “لن يدان بشيء”.

وعبّر ياسر أبو الجشة -نائب مدير مسجد أوبسالا- عن خيبة أمل المسلمين من عدم معالجة الشرطة للوضع.

وقال أبو الجشة للموقع “تحدثنا إلى الشرطة والسياسيين، وقلنا إننا لن نتمكن من السيطرة على الأحداث إذا جاء بالودان”.

وأضاف “يشعر الكثيرون منا بأن الشرطة خذلتهم لأنهم لم يمنعوه من المجيء إلى هنا، كما لم يمنعوه من قبل”.

🔥 Again the Quran burned! ❌ Racist Rasmus Paludan, committed his the ugly act "under police protection" provided by the Swedish state. ⛔️The Holy Quran was burned in front of the largest mosque in the country. 🔗@anadoluajansi pic.twitter.com/c8PeOcDdJJ — Crackdown Chronicles (@CrackdownReport) May 2, 2022

وتقدم بالودان بطلب إلى الشرطة للسماح له بمظاهرة يعتزم فيها “إراقة دماء خنزير على المصحف، ثم حرقه داخل أحد الأحياء التي يسكنها عدد كبير من المسلمين في العاصمة ستوكهولم ومدينة أوبسالا”، إلا أن طلبه قوبل بالرفض نظرًا لـ”صعوبة ضبط النظام العام”، كما جاء في بيان الشرطة.

استفزاز متصاعد

والأسبوع الماضي، أقدم زعيم حزب (الخط المتشدد) الدنماركي راسموس بالودان على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وأسفرت مواجهات -وقعت في وقت سابق بين محتجين وأفراد من الشرطة إثر إحراق المصحف الشريف- عن إصابة 26 شرطيًا و14 متظاهرًا وتدمير 20 سيارة شرطة.

وأثارت تلك الوقائع تنديدًا في أنحاء العالم العربي والإسلامي، واستدعت دول عربية وإسلامية السفراء السويديين لديها لإبلاغهم احتجاجها.