حاول إحراق المصحف مجددًا.. مسلمون يهاجمون السياسي الدنماركي المتطرف وشرطة السويد تقدم تقريرًا بـ”تضرر سيارته” (فيديو)

هاجم مسلمون السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان خلال محاولته إحراق نسخة من القرآن الكريم مجددا أمام مسجد بمدينة أوبسالا السويدية.

وشهدت المدينة، أمس الأحد، أحداث شغب خلال إقدام بالودان زعيم حزب (الخط المتشدد) على إحراق المصحف الشريف أمام المسجد، وسط حماية أمنية مشددة.

وحاولت مجموعة من 10 أشخاص عرقلة حرق بالودان للمصحف، مما دفعه إلى الهروب في سيارته.

BREAKING: Racist Danish activist Rasmus Paludan drives his car at Muslims after group chased him to stop Quran burning attempt in #Sweden.

Earlier that day he burned a Quran in #Stockholm. pic.twitter.com/GwlIUEgzGG

— Robert Carter (@Bob_cart124) May 1, 2022