“بيرقدار تعمل”.. الجيش الأوكراني ينشر فيديو لتدمير زوارق روسية في البحر الأسود

قال الجيش الأوكراني، الاثنين، إنه دمر زورقَيْ دورية روسيَّيْن قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود.

ونشر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية (فاليري زالوجني) مقطع فيديو على فيسبوك يُظهر زورقين يُضربان بصاروخين منفصلين.

وكتب عليه “دُمرت سفينتان روسيتان من طراز (رابتور) اليوم قرب جزيرة الثعبان”.

وأضاف “بيرقدار تعمل”، مشيرًا إلى استخدام الطائرة المسيّرة القتالية المُطوّرة في تركيا خلال الضربتين، ولم تؤكد موسكو هذه الأنباء.

وتُعَد قوارب الدورية من طراز (رابتور) من بين أسرع قوارب البحرية الروسية، إذ تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة.

ويمكن لهذه القوارب أن تحمل نحو 20 جنديًا، بجانب طاقم من 3 أشخاص.

هيئة الأركان الأوكرانية تنشر صورا تقول إنها لحظة استهداف زوارق حربية روسية في البحر الأسود صباح اليوم#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/5jC8FvP5J2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2022

وأصبحت جزيرة الثعبان رمزًا في أوكرانيا، إذ إنه خلال اليوم الأول من الحرب -وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي- انتشر تسجيل على نطاق واسع يردّ فيه حرس الحدود الأوكرانيون في الجزيرة الصغيرة “اذهبي إلى الجحيم”، بوجه سفينة روسية طالبتهم بالاستسلام.

وحقق التسجيل انتشارًا كبيرًا حول العالم، حتى أنه ظهر على لافتات أثناء تظاهرات الدعم في الخارج، وبات الآن موجودًا على طوابع.

وبعد هذا التسجيل، قصفت السفينة الجزيرة وسيطر الروس عليها، وتمّ أسر الجنود الأوكرانيين، وأُفرج عنهم لاحقًا في عملية تبادل أسرى مع موسكو.