القاهرة تعلن الإفراج عن 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، نجاح “جهاتها السيادية” في الإفراج عن 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ).

وأفادت الوكالة أن “الجهات السيادية” نجحت في الإفراج عن 20 بحارا مصريا باليمن وجارٍ تأمين عودتهم للبلاد”، دون تحديد موعد.

وأضافت: “تبين أن كافة البحارة بخير وقد لقوا الرعاية اللازمة”.

ولم تذكر الوكالة المصرية أي تفاصيل أكثر عن توقيت احتجاز هؤلاء البحارة أو سببه أو الجهة التي قامت باحتجازهم.

وكانت مواقع مصرية محلية قالت إن عددا من البحارة المصريين ألقي القبض عليهم في اليمن، بعد أن وجهت إليهم تهمة تجاوز المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح.

وأفادت بأنه أصدر حكما بحبسهم 6 أشهر، ومصادرة المركب ومحتوياته، علاوة على غرامة قدرها 25 ألف دولار.

وأثيرت القضية قبل أيام، بعدما كشف عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داود عن واقعة الاختطاف، حيث أشار إلى أن قارب الصيادين المصريين هوجم من قراصنة في عرض البحر الأحمر قبل نحو شهر ونصف الشهر.

وقدم داود إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج للمطالبة بالإسراع في التدخل لإطلاق سراح الصيادين المحتجزين في اليمن.

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وفي يناير/كانون الثاني 2021، قبضت السلطات الإرترية على 120 صيّاداً مصرياً بدعوى اختراق مياهها الإقليمية، وذلك بعد خروج هؤلاء في رحلة صيد بحثاً عن رزقهم على متن خمسة مراكب.

وأجرت السلطات المصرية مفاوضات مع الجانب الإرتري، وأعادتهم إلى الأراضي المصرية على متن طائرة خاصة.

واعتاد الصيادون في المدن الساحلية على السفر في رحلات طويلة، ما يجعلهم عرضة للاحتجاز أو السجن بسبب اختراق المياه الإقليمية.