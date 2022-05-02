عن طريق “سارة بابي”.. إسرائيل تتهم إيران بمحاولة تجنيد عملاء لها عبر فيسبوك

اتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) إيران باستخدام حساب وهمي على فيسبوك، سعيًا لحمل إسرائيليين على جمع معلومات لصالحها وإلحاق الضرر بها.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية عن شاباك أن “الإيرانيين استخدموا حسابًا شخصيًّا على فيسبوك باسم (سارة بابي) على أنها فتاة يهودية لها صلات وعلاقات تجارية في إسرائيل”.

وأضاف “انضم الآلاف إلى الحساب خلال مدة قصيرة، معظمهم من إسرائيل”.

وبعد إجراء اتصال أوّلي على فيسبوك، عمدت (بابي) إلى استخدام تطبيق واتساب لمحاولة إقناع أصدقائها الجدد بـ”جمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية، ومعرفة مدى استعدادهم لإلحاق الضرر بهؤلاء من خلال ممارسة الضغوط وقطع وعود لهم بتسديد آلاف الدولارات” لقاء ذلك، وفق شاباك.

وقال الجهاز إن “مستخدم الحساب الوهمي تلاعب عاطفيًّا ورومانسيًّا بضحاياه”.

وأضاف شاباك أن أفراد استخبارات قدّموا أنفسهم على أنهم “أصدقاء” لبابي التي تخطى عدد أصدقائها على فيسبوك ألفي شخص قبل أن يختفي أثرها اليوم، وتلقوا دفعة مالية منها بعملة بيتكوين.

وأشار الجهاز إلى أن العميل الإيراني المُشغّل للحساب استخدم رواية على صلة بالأعمال للتغطية على هويته الحقيقية و”تكليف (مجنّديه) بمهمات مختلفة”.

كما حاول مُشغّل الحساب إلحاق الضرر بالعلاقات بين إسرائيل وروسيا عبر تشجيع أشخاص على توجيه انتقادات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق شاباك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاباك قوله إنه تمكّن من إقامة رابط بين الحساب وإيران من خلال معلومات استخبارية حصل عليها.

وكانت إسرائيل قد قالت، نهاية الأسبوع، إنها “أحبطت” محاولات إيرانية “لاغتيال جنرال أمريكي في ألمانيا وصحفي في فرنسا ودبلوماسي إسرائيلي في تركيا”.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المخططات “أمرت بها وأعطت الموافقة على تنفيذها ومولتها القيادة العليا للنظام الإيراني، وكان من المقرر أن ينفّذها الحرس الثوري”.

ولم تعلّق إيران رسميًّا على التقرير الإسرائيلي.