إسبانيا: اختراق هاتفي رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ببرنامج التجسس (بيغاسوس)

قال وزير شؤون الرئاسة فيلكس بولانيوس، اليوم الإثنين، إن السلطات الإسبانية رصدت برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس في هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلس.

وأضاف بولانيوس في مؤتمر صحفي أن اختراق هاتف سانشيز كان في مايو/أيار 2021 وحدث تسريب واحد على الأقل للبيانات في ذلك الوقت. ولم يحدد من هي الجهة التي كانت تتجسس على رئيس الوزراء الإسباني وما إذا كانت هناك أي قوى أجنبية أو جماعات إسبانية يشتبه في أنها تقف وراء ذلك.

وقال “الأنشطة كانت غير مشروعة وخارجية.. من قبل جهات غير رسمية وبدون تفويض من الدولة”، مضيفا أنه تم إبلاغ وزارة العدل بالواقعة وستتولى المحكمة العليا القضية.

وجاء هذا الإعلان بعد ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها بعد أن قالت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب) إن أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كتالونيا كانوا أهدافا لبرنامج التجسس (بيغاسوس) الذي تصنعه مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية.

وبعد مزاعم التجسس على أعضاء الحركة الانفصالية قال حزب (إي آر سي) اليساري الكتالوني المؤيد للاستقلال والحليف الرئيسي لحكومة الأقلية في البرلمان إنه لن يدعم الحكومة حتى تتخذ مدريد إجراءات لاستعادة الثقة.

ودعت هيئة مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوربي إلى فرض حظر على (بيغاسوس) بسبب مزاعم حول إساءة استخدامه من قبل الحكومات للتجسس على نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين.

على إثر استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج "بيغاسوس".. استقالة رئيس مجلس إدارة مجموعة NSO للبرمجيات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2kcLfKVp7e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2022

ويعتبر (بيغاسوس) من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس” (iOS) لشركة آبل، لكن توجد منه نسخة لأجهزة أندرويد تختلف بعض الشيء عن نسخة (آي أو إس).

ويصيب بيغاسوس أجهزة أيفون وأندرويد للتمكين من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات على نحو غير ملحوظ.

وكثيرا ما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه البرمجية ربما استخدمت في قرصنة حوالى 50 ألف هاتف نقال في العالم.