ألمانيا تعلن تحملها حظر النفط الروسي.. وفنلندا تلغي عقدا مع شركة روسية بـ7.5 مليار يورو

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إن ألمانيا يمكنها أن تتحمل حظرا يفرضه الاتحاد الأوربي على واردات النفط من روسيا في نهاية هذا العام على الرغم من أن وقف الواردات قد يسفر عن نقص في المعروض، وبدا أنه يلقي بثقله وراء الحظر.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوربي في وقت سابق إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوربي الحظر المقترح في بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وقال هابيك في مؤتمر صحفي “تمكنا من التوصل إلى حل يمكن ألمانيا من تحمل حظر النفط… ولن يكون ذلك دون عواقب”.

وأقر بأن فقدان هذه الإمدادات قد يؤدي إلى وضع “صعب” للعاصمة والمنطقة المحيطة، مع ارتفاع الأسعار ونقص تلك الإمدادات، لكن هذا لن يؤدي إلى انزلاق ألمانيا في أزمة نفطية.

وخفضت ألمانيا الشهر الماضي حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25 % من 35 % قبل الغزو.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.

إلغاء عقد مع شركة روسية بكلفة 7.5 مليار يورو

وفي الأثناء، أعلن تحالف مجموعة شركات إلغاء عقد مبرم مع مجموعة “روساتوم” الروسية لبناء مفاعل نووي في شمال فنلندا بسبب المخاطر الإضافية الناجمة عن العملية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان لتحالف “فينوفويما” المؤلف من شركات أغلبها فنلندية أن “الحرب في أوكرانيا فاقمت المخاطر المرافقة للمشروع” الواقع في بيهاجوكي على بحر البلطيق مشيرا إلى ان راوس بروجيكت “فرع روساتوم المشارك في المشروع “عجز عن التخفيف من هذه المخاطر”.

وأشار تحالف “فينوفويما” الذي تملك ثلثيه مجموعة من الشركات الفنلندية فيما تعود ملكية 34 % منه إلى روساتوم، أيضا إلى “تأخر كبير، وعجز” فرع روساتوم عن “انجاز” موقع المفاعل “هانيكيفي-1”.

وأضاف “هذا يعني أن التعاون مع راوس بروجيكت انتهى مع مفعول فوري … وستوقف الأشغال في موقع هانيكيفي-1” مع المجموعة الروسية.

تقدر كلفة المشروع بأكثر من 7,5 مليارات يورو وينص على إقامة مفاعل بقدرة 1200 ميغاوات في بيهاجوكي في شمال فنلندا. ويعود المشروع إلى العام 2010 وواجه تأخرا في مراحل عدة.

وأجريت أشغال تمهيدية كبيرة إلا ان رخصة البناء لم تكن قد صدرت بعد.

وقال تحالف “فينوفويما” إن قرار إلغاء العقد مع روساتوم “اتخذ بتأنٍ” موضحا “في إطار مشروع بهذا الحجم ثمة تعقيدات كثيرة وتتخذ القرارات بعد تقييم معمق”.