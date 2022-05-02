أردوغان: علاقاتنا مع السعودية سترتقي إلى مستوى متميز جدا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة العيد في أحد مساجد إسطنبول.

وقال “هناك تطورات إيجابية للغاية مع منطقة الخليج، وزيارتي إلى السعودية مؤخرا ستشكل مخرجا مهما في هذا الإطار، وواثق من أن زيارات أشقائنا السعوديين إلى تركيا ستزداد بشكل أكبر”.

وتابع “العلاقات السعودية التركية سترتقي إلى مستوى متميز جدا في بقية المجالات كافة أيضا، لقد تناولنا هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع (ولي العهد) محمد بن سلمان”.

وأشار إلى أن توافد السياح السعوديين سيسهم في تعزيز الحركة السياحية في تركيا، وأبدى تفاؤله بأن الموسم السياحي هذا العام سيكون جيدا جدا.

وبعد حوالي 5 سنوات من التوتر الذي طبع علاقات الرياض وأنقرة، زار الرئيس التركي المملكة العربية السعودية قبل أيام، في محاولة لطي صفحة الخلاف واستعادة الدفء في علاقات البلدين.

والتقى أردوغان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ جرى خلال اجتماعه بهما “استعراض فرص تطوير العلاقات السعودية التركية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتأتي مساعي أردوغان لطي صفحة الخلاف مع السعودية، ضمن إطار جهود إقليمية واسعة دشنها في الفترة الأخيرة لتحسين علاقة بلاده مع عدد من الدول في المنطقة، على رأسها مصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

الأزمة الأوكرانية

وردا على سؤال حول مدى تأثير الحرب على توافد السياح الروس، أشارالرئيس أردوغان إلى أنه لا يوجد أي وضع سلبي في هذا الخصوص، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بتقديم كل دعم ممكن في هذا الإطار.

كما أشار أردوغان إلى مواصلة أنقرة مساعيها من أجل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد سعيه من أجل عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا، إما في أنقرة أو في إسطنبول.

وأضاف ” واثق في أن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا على وجه الخصوص”.