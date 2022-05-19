السودان.. خالد عمر يوسف ينفي وجود عداء تجاه القوى الإسلامية في البلاد (فيديو)

نفى خالد عمر يوسف المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق وجود عداء تجاه القوى الإسلامية في البلاد، لكنه أكد وجود “عداء سياسي” مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.

وأضاف يوسف في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أنه بالرغم من رغبة قوى الحرية والتغيير في إنجاح أي عملية سياسية إلا أنها لن “تنخرط في أي عملية سياسية لا تتعامل مع أساس الأزمة وهو الانقلاب العسكري وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وطالب المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بضرورة “إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والقيام بعملية تأسيس دستوري لسلطة مدنية انتقالية وإجراء إصلاح أمني وعسكري يقود إلى جيش واحد ومعالجة قضايا العدالة على أن تنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات حرة ونزيهة”.

وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق: لن نناقش تفصيلات المرحلة الانتقالية قبل تهيئة الظروف بإطلاق سراح المعتقلين#السودان pic.twitter.com/omOyH6SlNQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2022

وأشار إلى أن “انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد ويقودها إلى كارثة”.

وأكد يوسف أن قوى الحرية والتغيير “تعول على الشعب السوداني ووعيه” في إحداث توازن للقوى في البلاد.

وأوضح أن قوى الحرية والتغيير لن “تجلس للحوار مع المكون العسكري في الفترة الحالية لأن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة”.

وكرر يوسف المطالبة بأن “يبتعد الجيش تماما عن السياسة وألا يكون هناك تمثيل للمكون العسكري في الأجهزة والمؤسسات السياسية والتنفيذية والتشريعية”، قائلا إن ذلك “من أجل مصلحة المؤسسة العسكرية”.

وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق: أكدنا للآلية الثلاثية ضرورة إسقاط انقلاب 25 أكتوبر واستعادة السلطة المدنية#السودان pic.twitter.com/hL6SLqSYwu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2022

وأضاف أن “السياسة أضرت بالجيش وتدخل الجيش في السياسة أضر به وبالحياة السياسية في البلاد”.

وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير “تعمل على مراجعة الأخطاء التي شابت المرحلة الانتقالية لتقييم التجربة من خلال ورشة عمل سيعلن عنها قريبا”.

وذكر أن قوى الحرية والتغيير فشلت في “استيعاب طاقات ملايين السودانيين خلال الفترة الماضية”، كما واجهت “صعوبة في التحول من المعارضة إلى إدارة البلاد والانفتاح على فرقاء آخرين”.