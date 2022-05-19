الناتو يعمل على تبديد “مخاوف” تركيا حيال انضمام السويد وفنلندا.. وأردوغان مصمم على رفض انضمامهما

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن التحالف العسكري يعمل على تبديد “المخاوف” التي أعربت عنها تركيا بشأن طلبي السويد وفنلندا الانضمام إليه.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن “بالتأكيد نتعامل مع المخاوف التي أعربت عنها تركيا” من أجل التوصل إلى “اتفاق بشأن طريقة المضي قدمًا”.

وعارضت أنقرة طلبي البلدين الإسكندينافيين على خلفية ما عدّته تساهلًا من قبلهما حيال مجموعات كردية، تهدها تركيا منظمات إرهابية.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى الناتو الأربعاء، وبينما سارعت العديد من دول الحلف الثلاثين للترحيب بالخطوة، سيحتاج انضمامهما إلى موافقة بالإجماع.

وتتهم تركيا السويد وفنلندا بإيواء مجموعات “إرهابية” بينما يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أنقرة لن توافق على انضمامهما.

وفي ظل الرفض التركي، أخفق السفراء المجتمعون في بروكسل الأربعاء في الوصول إلى إجماع لبدء مفاوضات العضوية بشكل رسمي.

ولفت ستولتنبرغ الخميس إلى “سجّل طويل للناتو في النجاح في تجاوز الخلافات”.

وأضاف “أنا متأكد تمامًا من أننا سنتمكن من الاتفاق على هذه المسألة”، معربًا عن ثقته بأن الحلف سيتوصل إلى “قرار سريع” بشأن طلبي السويد وفنلندا.

رفض أردوغان

وقال أردوغان، اليوم الخميس، أمام تجمع للشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب “نحن مصممون على الإبقاء على موقفنا لقد أبلغنا أصدقاءنا بأننا سنقول لا لفنلندا والسويد الراغبتين في الانضمام إلى حلف الناتو، وسنستمر على هذا النهج”.

وأضاف “السويد وفنلندا هما الدولتان اللتان تؤويان الإرهابيين، حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية”.

وحزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وأما وحدات حماية الشعب الكردية فقد حاربت إلى جانب الولايات المتحدة في المنطقة.

وأوضح “إننا قلقون للغاية بشأن هذين البلدين خاصة السويد التي تعد بؤرة للإرهاب ووكرًا للإرهابيين”، وأشار أردوغان إلى قاعدة الإجماع داخل حلف شمال الأطلسي “إذا رفضت دولة الانضمام فلا يمكن (للدول الأخرى) قبوله”.

وأضاف “لا نتصور أن نلدغ من جحر مرتين، عايشنا ذلك مع اليونان، ونعلم أن السويد وفنلندا ستكرران الأمر ذاته، فلماذا نقع في غفلة كهذه؟ ليعذرونا، التحالف في الناتو يجب أن يكون كاملًا”.