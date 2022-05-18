مصر.. تأبين الزميلة شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين وإطلاق جائزة باسمها (فيديو)

أعلن نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، الثلاثاء، تدشين جائزة تحمل اسم الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، ودعم تحركات لمقاضاة إسرائيل.

وأوضح رشوان في كلمته خلال حفل تأبين نظمته النقابة بمقرها وسط القاهرة أن الجائزة ستكون باسم “الشهيدة شيرين أبو عاقلة”، ضمن جوائز مسابقة الصحافة المصرية السنوية، وتخصص لتغطيات شؤون فلسطين.

وجاء التأبين بعد نحو أسبوع من استشهاد الزميلة شيرين جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وحضر التأبين دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، وعشرات الصحفيين.

وأعلن نقيب الصحفيين “انضمام النقابة لكل الإجراءات والخطوات القانونية التي يقوم بها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمقاضاة الكيان الصهيوني”.

وفي كلمته، قال سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح إن “اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وهناك تعليمات وتوجيهات من الرئيس محمود عباس لوضع ملف اغتيالها أمام المحاكم الجنائية الدولية”.

وأعلن السفير إطلاق مبادرة باعتبار يوم اغتيال الزميلة شيرين (11 مايو/ أيار) “يومًا عالميًا للتضامن مع الإعلام الفلسطيني”.

من جهتها، طالبت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال كلمتها بتحقيق دولي وفوري وشفاف وعلني في ظروف اغتيال الراحلة شيرين أو عاقلة.

وقبل بدء التأبين نظم عشرات الصحفيين وقفة بالشموع تنديدا بالجريمة، مرددين هتافات ضد إسرائيل.

واتهمت شبكة الجزيرة والسلطة الفلسطينية إسرائيل بتعمد إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة بينما كانت تمارس عملها.