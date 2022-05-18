سياسة

فوز كبير لكتلة حماس في انتخابات جامعة بيرزيت في الضفة (فيديو)

18/5/2022

فازت كتلة “الوفاء الإسلامية”، الجناح الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، بانتخابات مجلس اتحاد جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن كتلة “الوفاء الإسلامية” حصلت على 5 آلاف و68 صوتًا، ما يعادل 28 مقعدًا (من أصل 51)، فيما حصلت كتلة “الشبيبة” الذراع الطلابي لحركة التحرير الوطنية (فتح) على 3 آلاف و379 صوتًا، وهو ما يعادل 18 مقعدًا.

وحصل “القطب الديمقراطي”، الجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على 888 صوتًا، ما يعادل 5 مقاعد.

وتنافست في الانتخابات خمس كتل طلابية، هي: “الوفاء”، والشبيبة”، و”القطب الديمقراطي”، و”الوحدة الطلابية” و”اتحاد الطلبة التقدمية”.

ولم تتمكن كتلتا “الوحدة الطلابية” و”اتحاد الطلبة التقدمية” من الحصول على أي مقعد.

وفي 2019، حصلت كل من كتلة “الوفاء الإسلامية” وكتلة “الشبيبة” على 23 مقعدًا.

وقالت حركة حماس في بيان إن “هذا الإنجاز المقدر لأبناء الكتلة الإسلامية يأتي رغم التحديات الكبيرة، وخاصة الاستهداف الصهيوني المركز بالحظر والاعتقال والملاحقة ومنع الأنشطة، إضافة إلى التضييق والملاحقة من الأجهزة الأمنية، التي تعزز أجواء الترهيب والعنف وغياب الحريات العامة”.

وأضافت “كما أن هذا الفوز الواضح تأكيد آخر على الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة، الذي يتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط بالحقوق والتنسيق مع الاحتلال”.

وينظر إلى انتخابات جامعة بيرزيت الواقعة قرب رام الله كمعبّر عن توجهات الشارع الفلسطيني في تأييده للفصائل الفلسطينية ومشاريعها السياسية.

وجامعة بيرزيت واحدة من أهم الجامعات العربية، وتضم 11 معهدًا ومركزًا للدراسات والبحوث.

المصدر : وكالات