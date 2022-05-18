فوز كبير لكتلة حماس في انتخابات جامعة بيرزيت في الضفة (فيديو)

فازت كتلة “الوفاء الإسلامية”، الجناح الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، بانتخابات مجلس اتحاد جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن كتلة “الوفاء الإسلامية” حصلت على 5 آلاف و68 صوتًا، ما يعادل 28 مقعدًا (من أصل 51)، فيما حصلت كتلة “الشبيبة” الذراع الطلابي لحركة التحرير الوطنية (فتح) على 3 آلاف و379 صوتًا، وهو ما يعادل 18 مقعدًا.

وحصل “القطب الديمقراطي”، الجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على 888 صوتًا، ما يعادل 5 مقاعد.

وتنافست في الانتخابات خمس كتل طلابية، هي: “الوفاء”، والشبيبة”، و”القطب الديمقراطي”، و”الوحدة الطلابية” و”اتحاد الطلبة التقدمية”.

ولم تتمكن كتلتا “الوحدة الطلابية” و”اتحاد الطلبة التقدمية” من الحصول على أي مقعد.

وفي 2019، حصلت كل من كتلة “الوفاء الإسلامية” وكتلة “الشبيبة” على 23 مقعدًا.

وقالت حركة حماس في بيان إن “هذا الإنجاز المقدر لأبناء الكتلة الإسلامية يأتي رغم التحديات الكبيرة، وخاصة الاستهداف الصهيوني المركز بالحظر والاعتقال والملاحقة ومنع الأنشطة، إضافة إلى التضييق والملاحقة من الأجهزة الأمنية، التي تعزز أجواء الترهيب والعنف وغياب الحريات العامة”.

وأضافت “كما أن هذا الفوز الواضح تأكيد آخر على الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة، الذي يتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط بالحقوق والتنسيق مع الاحتلال”.

وينظر إلى انتخابات جامعة بيرزيت الواقعة قرب رام الله كمعبّر عن توجهات الشارع الفلسطيني في تأييده للفصائل الفلسطينية ومشاريعها السياسية.

وجامعة بيرزيت واحدة من أهم الجامعات العربية، وتضم 11 معهدًا ومركزًا للدراسات والبحوث.

اليؤور ليفي-يديعوت:

انتصار ساحق لكتلة #حماس الطلابية في جامعة #بيرزيت – هذه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها هناك، لكن الانتصار يشير إلى المزاج السائد في الضفة لصالح حماس في فترة التصعيد الأمني — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) May 18, 2022

أنصح الرئيس عباس أن يسارع بتقديم استقالته بعد انتخابات جامعة بيرزيت، ويعترف بفشل مشروع التسوية ويعتذر عن سياسة التنسيق الأمني، ويستجيب لرغبة الشعب الفلسطيني بالرحيل عن المشهد، وترك شعبنا في الضفة لتحديد المصير ، ولاختيار قيادة تمثله بصدق وحق، وتقاتل معه وعنه.

#الوفاء_للمقاومة — إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun (@ibmadhun) May 18, 2022

اكتساح حماس يأتي بعد حملة اعتقالات نفذها الاحتلال ضد كوادر وقادة الكتلة الاسلامية وتسخير السلطة الفلسطينية أجهزتها الأمنية ومواردها المالية لهزيمة حماس دون جدوى. – التأييد الواسع لحماس من فئة الشباب يؤكد أن حماس أضحت قائدًا للمشروع الوطني وأن المقاومة باتت خيار الشارع الفلسطيني — ماجد الزبدة – فلسطين (@majed_zebda) May 18, 2022

أراهنكم إنه سيناريو انتخابات بيرزيت هو نفسه اللي صار باخر انتخابات لما فارت حماس بسبب كره الناس لفتح مش حباً بحماس

بالضفة فتح مكروهة اكتر من حماس عشان هيك لازم قيادة فتح تراجع حالها بنفعش الحركة تخسر محبة الناس بالضفة بالطريقة هادي و بالفارق هادا — Mohamed Adwan (@MohamedAdwan12) May 18, 2022

مهما كانت النتيجة مبارك للفائز ونأمل في تصحيح الخطأ والحياة الديمقراطية جميلة نتمنى ممارستها بغزة في كافة الجامعات شبيبة بيرزيت شامخة وستبقى شامخة عاشت فتح أم الكل ✌️🇵🇸 — الجٍرٍيَدِلي (@94_meeho) May 18, 2022