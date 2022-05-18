قطر تعتزم استثمار 5 مليارات دولار إضافية في إسبانيا

أعلنت قطر أنها تعتزم زيادة حجم استثماراتها في إسبانيا بمقدار 5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها ملك إسبانيا مساء أمس الثلاثاء، إنه بلاده ستزيد استثماراتها في إسبانيا 5 مليارات دولار إضافية خلال الأعوام القادمة، مؤكدًا “ثقة قطر في قوة الاقتصاد الإسباني”.

كلمة سمو أمير البلاد المفدى خلال مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا وجلالة الملكة ليتيزيا#جلسة_الأعمال#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/xLQltI8bTi — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) May 18, 2022

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز خلال منتدى اقتصادي مع مسؤولين في الوفد القطري أن قطر ستخصص 5 مليارات دولار” لتنفيذ “استثمارات في البلاد في السنوات المقبلة”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات الإضافية تعد “مبادرة ثقة بالاقتصاد والمؤسسات الإسبانية”.

ووفق مدريد، بلغت استثمارات قطر في المملكة 2.67 مليار يورو قبل جائحة كورونا.

ووقّع مسؤولون من البلدين على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات عدة.

سمو الأمير المفدى ودولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين وذلك بمقر رئاسة الحكومة في قصر مونكلوا. https://t.co/cflu0uwaCO pic.twitter.com/Lwfm5uyl1M — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 18, 2022

وتعد قطر هي خامس أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إسبانيا، وبلغت نسبة الغاز القطري الذي استوردته إسبانيا في أبريل/نيسان الماضي 4.4% من مجمل واردات البلاد.

وتعد إسبانيا أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوربي بإجمالي 140 مليار يورو، أي أكثر من 147 مليار دولار، نصفها منح، وتسعى جاهدة للحصول على دعم مستثمرين من القطاعين الخاص والأجنبي لتسريع انتعاشها بعد انكماش قياسي بلغ 11% عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.