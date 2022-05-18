سياسة|قطر

قطر تعتزم استثمار 5 مليارات دولار إضافية في إسبانيا

أمير قطر ورئيس وزراء إسبانيا (يمين) يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم (تويتر)
18/5/2022-|آخر تحديث: 18/5/202211:47 PM (مكة المكرمة)

أعلنت قطر أنها تعتزم زيادة حجم استثماراتها في إسبانيا بمقدار 5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها ملك إسبانيا مساء أمس الثلاثاء، إنه بلاده ستزيد استثماراتها في إسبانيا 5 مليارات دولار إضافية خلال الأعوام القادمة، مؤكدًا “ثقة قطر في قوة الاقتصاد الإسباني”.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز خلال منتدى اقتصادي مع مسؤولين في الوفد القطري أن قطر ستخصص 5 مليارات دولار” لتنفيذ “استثمارات في البلاد في السنوات المقبلة”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات الإضافية تعد “مبادرة ثقة بالاقتصاد والمؤسسات الإسبانية”.

ووفق مدريد، بلغت استثمارات قطر في المملكة 2.67 مليار يورو قبل جائحة كورونا.

ووقّع مسؤولون من البلدين على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات عدة.

وتعد قطر هي خامس أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إسبانيا، وبلغت نسبة الغاز القطري الذي استوردته إسبانيا في أبريل/نيسان الماضي 4.4% من مجمل واردات البلاد.

وتعد إسبانيا أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوربي بإجمالي 140 مليار يورو، أي أكثر من 147 مليار دولار، نصفها منح، وتسعى جاهدة للحصول على دعم مستثمرين من القطاعين الخاص والأجنبي لتسريع انتعاشها بعد انكماش قياسي بلغ 11% عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر : وكالات