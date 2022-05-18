سياسة|الهند

جماعات هندوسية تحرق مسجدا وممتلكات للمسلمين في وسط الهند (فيديو)

الهند مسجد حرق
صورة من مقطع فيديو للنيران وهي مشتعلة في المسجد (تويتر)
18/5/2022-|آخر تحديث: 18/5/202210:18 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع مصورة توثق قيام جماعات متطرفة من الهندوس بحرق مسجد، والاعتداء على ممتلكات لمسلمين في مدينة نيموش في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وتظهر المقاطع توافد أعداد من الهندوس نحو المسجد، ويحمل بعضهم السيوف والعصي وهم يرددون هتافات، حسبما قال ناشرو المقاطع.

وأضاف النشطاء أن الهندوس أشعلوا النار في المسجد، واعتدوا على مسلمين حاولوا الدفاع عن المسجد والتصدي لهم.

 

كما هاجم الهندوس سيارات المسلمين ومنازلهم وممتلكاتهم، فيما لم يتدخل أفراد الشرطة لمنع تلك الأحداث، بحسب ما قال صحفيون ونشطاء محليون.

وتشهدت الهند منذ أكثر من عامين حملات اضطهاد واسعة، وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرّفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند.

ويشكّل المسلمون 13% تقريبًا من سكان الهند البالغ تعدادهم 1.35 مليار نسمة.

المصدر : خدمة سند