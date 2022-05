جماعات هندوسية تحرق مسجدا وممتلكات للمسلمين في وسط الهند (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع مصورة توثق قيام جماعات متطرفة من الهندوس بحرق مسجد، والاعتداء على ممتلكات لمسلمين في مدينة نيموش في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وتظهر المقاطع توافد أعداد من الهندوس نحو المسجد، ويحمل بعضهم السيوف والعصي وهم يرددون هتافات، حسبما قال ناشرو المقاطع.

وأضاف النشطاء أن الهندوس أشعلوا النار في المسجد، واعتدوا على مسلمين حاولوا الدفاع عن المسجد والتصدي لهم.

#TriggeringContent

Officials confirmed that an enraged mob set a religious place on fire, pelted stones on homes of a minority community hours after installing a statue.

23-YO Younus, a resident of Rangrez Mohalla reported injured in attack. No casualty yet, said official.

2/N pic.twitter.com/eIG9wosr0m

— काश/if Kakvi (@KashifKakvi) May 16, 2022