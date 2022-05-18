جماعات هندوسية تحرق مسجدا وممتلكات للمسلمين في وسط الهند (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع مصورة توثق قيام جماعات متطرفة من الهندوس بحرق مسجد، والاعتداء على ممتلكات لمسلمين في مدينة نيموش في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وتظهر المقاطع توافد أعداد من الهندوس نحو المسجد، ويحمل بعضهم السيوف والعصي وهم يرددون هتافات، حسبما قال ناشرو المقاطع.

وأضاف النشطاء أن الهندوس أشعلوا النار في المسجد، واعتدوا على مسلمين حاولوا الدفاع عن المسجد والتصدي لهم.

#TriggeringContent Officials confirmed that an enraged mob set a religious place on fire, pelted stones on homes of a minority community hours after installing a statue. 23-YO Younus, a resident of Rangrez Mohalla reported injured in attack. No casualty yet, said official. 2/N pic.twitter.com/eIG9wosr0m — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) May 16, 2022

#Just_In Curfew imposed in MP's Neemuch city after mob set a religious place on fire in Court Mohalla hours after installing an idol on Dargah's wall. Dargah & Mosque are 700-meter apart. A few rioters were detained, tension prevailed, confirmed officials. @newsclickin 1/N pic.twitter.com/pnoS0nX3s0 — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) May 16, 2022

كما هاجم الهندوس سيارات المسلمين ومنازلهم وممتلكاتهم، فيما لم يتدخل أفراد الشرطة لمنع تلك الأحداث، بحسب ما قال صحفيون ونشطاء محليون.

وتشهدت الهند منذ أكثر من عامين حملات اضطهاد واسعة، وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرّفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند.

ويشكّل المسلمون 13% تقريبًا من سكان الهند البالغ تعدادهم 1.35 مليار نسمة.