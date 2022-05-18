تونس.. سيف الدين مخلوف يعلق على الحكم الصادر ضده من القضاء العسكري (فيديو)

قال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبًا بالبرلمان التونسي المنحل من أصل 217) إن الحكم الصادر ضده من القضاء العسكري تم من دون استنطاقات (سماع) قانونية ولا مرافعات ولا “أدنى احترام لحقوق الدفاع، في مهزلة حقيقية تعكس صورة الانقلاب القائمة” حاليا في تونس، على حد تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة له، الثلاثاء، في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر أنه تلقى خبر الحكم عليه من قبل القضاء العسكري ببرود كامل لأنه صادر عن محكمة غير ذي اختصاص.

وتابع مخلوف “القضاء العسكري أصر على غصب اختصاص القضاء العدلي وعدم احترام الاختصاص ولا سبق التعهد ولا اتصال القضاء”.

وبشأن حادثة المطار موضع التحقيق أمام القضاء العسكري، أوضح مخلوف “نحن نواب منتخبون ولنا أن نمارس دورنا الرقابي بناء على تلك الصفة إزاء أي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل أي جهة أو منظمة كما أننا محصنون في عملنا الرقابي بحصانة دستورية تحمينا في مواجهة السلطة التنفيذية من مثل هذه الإحالات التي عادة ما تُستعمل أجهزتها لتلفيقها لنواب الشعب “المزعجين”.

وشهد مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/آذار 2021، شجارًا بين أفراد من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.

وملحوظة “إس 17” تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وأكد مخلوف “أننا كنواب عن الشعب دخلنا المطار من الباب ولم نقتحم أو نتهجم على العاملين فيه مشيرا إلى أن محافظة أمن المطار والسادة أعوان وضباط شرطة الحدود استقبلونا بكل احترام”.

وتابع “لم نمنع أعوان المطار من القيام بعملهم ولم نحاول تسفير السيدة محل النزاع بالقوة أو بالعنف”.

وشدد مخلوف على أن القضاء العدلي تعهد بالبحث في حقيقة ما حصل من أحداث من لحظة حدوثها في مارس 2021، بينما القضاء العسكري تعهد القضية بعد أكثر من 4 أشهر وتحديدا يوم 29 يوليو/تموز 2021 “أي بعد انقلاب 25 يوليو” بأربعة أيام.

وأشار مخلوف أن القضاء العسكري تعهد القضية بتعليمات من “سلطة الانقلاب” وذلك لعدم ثقته في القضاء العدلي ولرغبته العدوانية في استعمال أجهزة الدولة للانتقام من معارضيه على أمل إزاحة “تيار الكرامة” أكبر ممثل للتيار الثوري في تونس من المشهد السياسي، على حد تعبيره.





وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر القضاء العسكري في تونس أحكامًا بالسجن تتراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”حادثة المطار”.

وقال سمير ديلو -عضو هيئة الدفاع عن المتهمين- عبر حسابه على فيسبوك إن “حكمًا صدر ضد سيف الدين مخلوف 5 أشهر، و6 أشهر بحق المحامي مهدي زقروبة”.

كما “حُكم على كل من القياديين بالائتلاف ماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 3 أشهر، بينما حُكم على نضال سعودي (عضو بالائتلاف) بـ5 أشهر” وفق ديلو.