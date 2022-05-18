تحذيرات رسمية وغضب فلسطيني من دعوات إسرائيلية لهدم قبة الصخرة

نددت جهات رسمية وشعبية فلسطينية، الأربعاء، بدعوات أطلقتها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة لهدم مُصلى “قبة الصخرة” في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن سياسات الاحتلال التصعيدية تعمل على تفجير الأوضاع، وتخلق أجواء العنف والتوتر.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الدعوات “لهدم وتفكيك قبة الصخرة المشرفة، وبناء الهيكل المزعوم في باحات الأقصى”، كما أدانت الدعوات لاقتحام “المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، والبدء بتنفيذ مخطط استهداف قبة الصخرة”.

وذكرت الخارجية أن الدعوات لهدم قبة الصخرة هي “الوجه الآخر لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت”.

وأضافت أن الدعوات أيضًا “إمعان إسرائيلي باستهداف المسجد الأقصى لتكريس تقسيمه الزماني، ومن ثم تقسيمه مكانيًا على طريق هدمه، وبناء الهيكل المزعوم مكانه”.

بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن الدعوات “تصعيد خطير ضد الهوية والقيم والمقدّسات الإسلامية”.

وحذرت الحركة من أن هذه الخطوة “سترتد على قادة الاحتلال وحكومته، وتَحْمِل في طيّاتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم”.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى “الرباط في المسجد الأقصى، وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال، والتصدّي لمخططاته التهويدية الخطيرة”.

⭕ حركة "حماس" تقول إنَّ دعوة رئيس منظمة "لاهافا" الصهيونية، لقطعان المستوطنين بهدم قبَّة الصخرة المشرَّفة وبناء هيكلهم المزعوم، في يوم ما يُسمّى "توحيد القدس"، استفزاز مباشر لمشاعر شعبنا وأمَّتنا، وتصعيد خطير ضدَّ هُويتنا وقيمنا ومقدساتنا.https://t.co/PJARNCLdlB — حركة حماس (@Hamas_site) May 18, 2022

وخلال الأيام الماضية، دعا بنتزي غوبشتاين زعيم منظمة “لاهافا” الاستيطانية اليمينية المتطرفة المستوطنين لاقتحام الأقصى نهاية شهر مايو/أيار الجاري، وتفكيك قبة الصخرة.

ولمنظمة “لاهافا” حضور بين المستوطنين في القدس المحتلة والمستوطنات، وتتهمها منظمات حقوقية وفلسطينيون بارتكاب اعتداءات بحق الفلسطينيين.

بنتسي غوبشتاين، رئيس منظمة "لاهافا" اليهودية اليمينية يدعو "منظمات الهيكل" واليمين للحشد يوم 28 مايو ،بمناسبة ما يسمى "يوم القدس"،لاقتحام ساحات المسجد الأقصى، وبدء مخطط هدم قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد "الهيكل" المزعوم.

أقصانا لا هيكلهم..مسرانا لا معبدهم.

القدس لنا لا للظلمة! — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) May 18, 2022

في محاولة تجريبية أولية لهدم المسجد الأقصى المبارك ومعرفة ردود الأفعال من دول عربية وإسلامية … يستعد المستوطنون في 28 مايو الشهر الحالي الهجوم على قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك ومُحاولة تفكيكها , ملصق الإعلان الذي اعلنه الاحتلال يحمل "جرافة تقوم بهدم الأقصى pic.twitter.com/ulGPibTboW — سحر الكويتي (@saharalkuaytii) May 18, 2022

رئيس منظمة "لاهافا" الصهـيونية نشر إعلانًا دعا فيه "منظمات الهيكل" للحشد الأحد المقبل، لإحياء يوم ما يعرف بـ "يوم القدس"، لاقتحام #المسجد_الأقصى ، يقولون أنه يوم البدء بهدم قبة الصخرة، وتشييد "الهيكل". بسبب هذا النشاط اندلعت معركة سيـف القدس 2021. pic.twitter.com/22f9JZPNMj — معين الكحلوت #غزة🇵🇸 (@moieen92) May 18, 2022

إسرائيليون يدعون إلى هدم قبة الصخرة وبناء "الهيكل" في يوم ما يسمى "توحيد القدس". أصبحت مثل هذه الأخبار عادية جدا لا قيمة لها تمر مرور الكرام ـ ثم ينزعجون منا لأننا نقول يجب الالتفاف حول محور المقاومة والجهاد كواجب ديني وانساني حفاظا على مقدساتنا ـ إنها الطامة!! — خليفة بن محمد المازم (@moalmazem) May 18, 2022

منظمة "لاهافا" الاستيطـ.ـانية تحدد الأحد المقبل "يوم البدء بهدم قبة الصخرة" وتدشين "الهيكل" المزعوم في ساحات #المسجد_الأقصى .

"تحت شعار سنأتي هذه المرة ولاكن معنا جرافة "#الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/1z1OejqeHh — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) May 18, 2022