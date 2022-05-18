باستثمارات تجاوزت مليار يورو في مجال طاقة الرياح.. تركيا توفر مصادر بديلة للطاقة إلى أوربا

أظهرت بيانات تركية رسمية أن حجم استثمارات أنقرة في مجال الطاقة المتجددة من الرياح في أوربا خلال العام الماضي مليار يورو، بالتزامن مع خطة دول الاتحاد الأوربي إلى زيادة قدرة طاقة الرياح المركبة إلى 480 غيغاوات بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة نباء الأناضول التركية الرسمية عن بيانات جمعية (ويند أوربا) الصناعية أن الاستثمارات التركية في أوربا بمجال طاقة الرياح تجاوزت المليار يورو خلال 2021.

وفي عام 2020، أصبحت تركيا خامس أكبر منتج لمعدات طاقة الرياح في أوربا وقد ساعد هذا النمو تركيا أيضا على توسيع صادراتها إلى 45 دولة في القارات الست حول العالم.

وأصبحت تركيا الدولة الثالثة التي تمتلك أكبر عدد من منشآت توربينات الرياح البرية في أوربا بإجمالي 1.4 غيغاوات من الطاقة الجديدة.

وتحتاج أوربا إلى توفير ما يقرب من 32 غيغاوات من طاقة الرياح الجديدة كل عام لتلبية هدفها من الطاقة المتجددة، بينما تهدف تركيا إلى أن تصبح ممرا لمصادر الطاقة في الشرق الأوسط وحوض بحر قزوين نحو الأسواق الاستهلاكية الأوربية.

وقال إسير أوزديل، زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات، في تصريحات صحفية نقلتها إذاعة (دويتش فيله) الألمانية إن “إجمالي القدرة المركبة في البلاد سيصل إلى 7.8 غيغاوات من الطاقة الشمسية و 10.7 غيغاوات في الرياح قبل نهاية العام”.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة التركية تسعى لإبرام مناقصات لمشاريع إضافية للطاقة المتجددة بإجمالي 3 غيغاواتات.

ونقلت (دويتشه فيله) عن مسؤول في الاتحاد الأوربي- لم تكشف عن هويته- قوله إن تركيا “حققت زيادة ملحوظة في قدرة توليد الطاقة المتجددة، إلا أن الطلب المتزايد على الطاقة يعيق خيارات التداول على الأقل على المدى القصير”.

وتابع “تستهدف تركيا سوق الهيدروجين الأخضر في الاتحاد الأوربي وأسواق الطاقة في جنوب شرق أوربا لا سيما في منطقة البلقان”.

ويشير الخبراء إلى أن تركيا بحاجة إلى رفع قدرة التحميل الأساسية لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة باعتبار أن شبكة الكهرباء” قد لا تكون مستقرة” مع استثمار الحكومة التركية في البنى التحتية المرتبطة بقطاع الغاز ومحطة الطاقة النووية الجديدة في خضم عدد من الصعوبات.

مركز استراتيجي للطاقة في أوربا

ولفت تقرير أصدرته مؤسسة (كونراد أديناور) في ألمانيا إلى أن تركيا “أصبحت مركزا استراتيجيا للطاقة لأوربا” في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا وما رافقها من قطع إمدادات طاقة من موسكو باتجاه الدول الأوربية المناهضة لعمليتها العسكرية.

وسلط التقرير الضوء على دور تركيا المتنامي كمركز استراتيجي للطاقة لأوربا لجلب الغاز الطبيعي من حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويمكن لتركيا نقل الغاز الطبيعي والنفط الإيراني في حال نجاح المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري لدول ممر الغاز الجنوبي إنه “يمكن زيادة تدفق الغاز الطبيعي من مناطق الموارد الهائلة في أذربيجان إلى الدول الأوربية عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب) لتخفيف مشاكل إمدادات الطاقة عبر القارة”.

وأوضح دونمز للصحفيين أن القدرة السنوية لخط (تاناب) الذي افتتح عام 2018 تبلغ حاليا 16 مليار متر مكعب سنويا لافتا إلى أنها سترتفع إلى 31 مليار متر مكعب”في أقرب وقت”.

وأكد أن “تاناب” هو أحد المشاريع الكبرى التي تساهم في تأمين التوريد ليس فقط لتركيا إنما لأوربا أيضا.

وأوضح الوزير التركي أن “تاناب” ينقل حاليا 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا 6 مليارات منها لتلبية احتياجات تركيا و10 مليارات تذهب إلى أوربا.

ويعد “تاناب” أحد المشاريع الكبرى التي تساهم في تأمين التوريد لتركيا وأوربا وهو جزء من “ممر الغاز الجنوبي” الذي سينقل الغاز الأذري المستخرج من بحر قزوين لأوربا.

الهيدروجين الأخضر

يعتبر الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية لخطط الاتحاد الأوربي للطاقة.

وذكرت تقارير إعلامية في مجال الطاقة أن الأوربيين “سيحتاجون إلى استيراد ثلث طلبهم من الهيدروجين من دول خارج الاتحاد الأوربي” دون ذكر تركيا.

بيد أنه في المقابل أكد خبراء على أن تركيا تتمتع بميزة إستراتيجية في هذا الشأن “بسبب بنيتها التحتية” بما في ذلك الموانئ وممر الغاز الجنوبي.

واختبرت تركيا مزج الهيدروجين في شبكة الغاز في عام 2021، كما تعمل وزارة الطاقة التركية حاليًا على استراتيجية الهيدروجين الخاصة بها.

ويقترح الخبراء المحليون الوصول إلى ما لا يقل عن 10% من نقل الهيدروجين في خطوط أنابيب الغاز بحلول 2025-2030.