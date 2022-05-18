العفو الدولية تطالب السيسي بالإفراج عن صحفي الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة على تويتر، اليوم الأربعاء، دعت فيها النشطاء لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز، المعتقل في السجون المصرية منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت المنظمة في تغريدة “الصحفي بقناة الجزيرة هشام عبد العزيز اعتُقل بشكل تعسفي لمدة 34 شهرًا لمجرد عمله الإعلامي، وهو الآن محروم من الرعاية الطبية الكافية، على الرغم من حاجته إلى إجراء عملية جراحية في عينه بصورة طارئة، وإلا سيتعرَّض لخطر فقدان بصره”.

وأضافت “طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عنه الآن!”.

#مصر: الصحفي بقناة "الجزيرة" #هشام_عبد_العزيز اعتُقل بشكل تعسفي لمدة 34 شهرًا لمجرد عمله الإعلامي. وهو الآن محروم من الرعاية الطبية الكافية، على الرغم من حاجته إلى إجراء عملية جراحية في عينه بصورة طارئة، وإلا سيتعرَّض لخطر فقدان بصره.

طالبوا @AlsisiOfficial بالإفراج عنه الإن! pic.twitter.com/LVrXtYNbwk — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 18, 2022

وأمس الثلاثاء، جددت السلطات المصرية، حبس الزميلين هشام عبد العزيز وبهاء إبراهيم الصحفيين في قناة الجزيرة مباشر لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال محامي المرصد المصري للصحافة والإعلام إن “الدائرة الرابعة إرهاب” المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة في معهد أمناء الشرطة، أمرت بتجديد حبس 3 صحفيين لمدة 45 يومًا، هم الزميل بهاء الدين إبراهيم على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والزميل هشام عبد العزيز على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 أمن دولة عليا”.

واعتقلت السلطات المصرية الزميل هشام عبد العزيز في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتقرر النيابة الإفراج عنه لاحقًا، إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وتقول أسرة هشام إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني ارتفاعًا في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع العلاج عنه.

صحفي قناة الجزيرة مباشر #هشام_عبدالعزيز عنده جلسة النظر في تجديد أمر الحبس الإحتياطي يوم الإثنين ١٦ – ٥ – ٢٠٢٢

هشام أمضى حتى الآن 1057 يوم

( سنتين و 10 شهور و 22 يوم) متجاوز المدة القانونية بعشرة شهور و22 يوم

دعواتكم#الحرية_لهشام_عبدالعزيز#الحرية_للصحفي_هشام_عبدالعزيز pic.twitter.com/f3YTjX7yyN — Ayman Abdelaziz (@aymanabdelazizg) May 12, 2022

ووثقت منظمات حقوقية تدهور الوضع الصحي للزميل هشام الذي يعاني أيضًا تكلّسًا في عظمة الركاب بالأذن الوسطي مما يؤثر في سمعه.

وعلى مدى سنوات الاعتقال، واصلت أسرة هشام عبد العزيز مناشدتها السلطات المصرية إطلاق سراحه دون جدوى.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال قضائهم عطلات اعتيادية في مصر خارج نطاق عملهم.

ويتم تجديد احتجاز الصحفيين رغم تجاوز بعضهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقالهم التعسفي وغيرهم من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.