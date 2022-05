الشرطة الهندية تقتل امرأة مسلمة قاومت اعتقال ابنها بسبب ذبحه بقرة

لقيت امرأة مسلمة (53 عامًا) حتفها برصاص الشرطة الهندية لمحاولتها تخليص ابنها من أيدي أفرادها على خلفية ذبحه بقرة، يوم السبت الماضي، بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

وأفاد أتركور رحمن -ابن المرأة التي تُدعى روشني- بأن ما يقارب 20 فردًا من الشرطة داهموا منزلهم في قرية إسلامناغار ليلة السبت لاعتقال شقيقه، وحين حاولت روشني مقاومة اعتقال ابنها، أطلق أفراد الشرطة النار عليها، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

ورغم مقتلها واحتجاجات القرويين إثر ذلك، فإن الشرطة اعتقلت الشاب المطلوب عبد الرحمن، وذلك ضمن حملة اعتقال بحق مشتبه بهم لقيامهم بذبح بقرة.

وأفادت وسائل إعلامية محلية، بأن عبد الرحمن وصل إلى القرية من مكان سكنه بمدينة مومباي في 9 مايو، ليشارك أسرته الاحتفال بزفاف شقيقته، المقرر إقامته في 22 مايو.

وتقدمت عائلة المرأة بشكوى لمركز الشرطة في مقاطعة سيدهارتنجار بالولاية ضد أفراد الشرطة بتهمة القتل العمد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأنباء، معبّرين عن سخطهم تجاه معاملة الشرطة الهندية للمسلمين، حيث تعطي أرواح الأبقار أهمية أكبر من أرواح البشر.

وقال الناشط حسين حيدري “عندما تكون الضحية بقرة، والمتهم مسلمًا، أطلقوا النار على والدة المتهم!”.

In the same week, and in the same city, Siddharthnagar, UP:

When the victim is a cow, and the suspect is a muslim: Shoot the mother of the suspect.

When the victim is a muslim woman, and the perpetrator is not of choice: 20 days of delay in legal action. pic.twitter.com/kiO5UpKgUL

— Hussain Haidry (@hussainhaidry) May 16, 2022