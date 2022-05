هيومن رايتس ووتش: حياة علاء عبد الفتاح في خطر.. ومسؤولة مصرية تطالب بنقله لسجن آخر

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من تدهور صحة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المعتقل في السجون المصرية منذ أكثر من عامين ونصف، بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه، وكذلك إضرابه عن الطعام.

وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء على تويتر “حياة الناشط علاء عبد الفتاح في خطر بعد إضرابه عن الطعام لمدة تناهز 7 أسابيع”.

وأضافت “على حكومة السيسي (الرئيس المصري) الإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط وحتى ذلك الحين ضمان حقوقه الأولية كسجين في القراءة والكتابة والتريض والمتابعة الطبية المستقلة”.

في السياق، ناشدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مشيرة خطاب وزارة الداخلية نقل عبد الفتاح إلى سجن وادي النطرون “نظرا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له”، على حد قولها.

وكانت مشيرة خطاب قالت قبل أيام إن علاء عبد الفتاح “ليست لديه شكوى بشأن سوء المعاملة في السجن”. وأشادت في مداخلة مع قناة محلية “بما تحقق من نهضة ووثبة وعظمة” في قطاع السجون بمصر، مضيفة أنها زارت سجن وادي النطرون ووجدته “7 نجوم” (أعلى مستويات تصنيف الفنادق). وتابعت قائلة إن علاء “ليس محظوظا”، لأنه غير محتجز في أحد هذه السجون.

وذكرت أن علاء كانت له طلبات أخرى تتمثل في “الحصول على المزيد من الكتب والتريض وأن تتم الزيارات الخاصة بوالدته بدون وجود حاجز زجاجي”.

وكانت 500 من أمهات وسيدات مصريات تقدمن بالتماس إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلبن فيه تدخلها “لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة”. وطلب الالتماس نقل علاء إلى مستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية لأنه “يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام”.

ونقل المذيع خيري رمضان تصريحات على لسان مصدر أمني أول أمس الأحد، زعم خلالها أن عبد الفتاح “غير مضرب عن الطعام”، وأنه “يتلقى كافة وجباته”، وهو ما نفته منى سيف شقيقة علاء بشدة.

Unbelievable!

According to a "high security official" on Egyptian TV, Alaa is not on hunger strike, he is eating 3 meals a day, he walks around and he isn't even in maximum security prison!!! https://t.co/KMTlPDid4H

— Mona Seif (@Monasosh) May 16, 2022