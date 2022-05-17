هآرتس: الجيش الإسرائيلي سيُدخل المروحيات والطائرات المسيّرة في حربه على جنين

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يدرس تعزيز عملياته في الضفة الغربية بطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة، في أعقاب مقتل ضابط خلال مواجهات في جنين الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه من النادر، في الوقت الحاضر، أن يشارك سلاح الجو الإسرائيلي في عمليات عسكرية بالضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن التجديد المقترح للاستراتيجية الدفاعية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، يمكّن من استخدام المروحيات والطائرات من دون طيار لتأمين القوات البرية من خلال استخدام نيران رادعة وربما إطلاق النار على المقاومين المسلحين.

ونقلت هآرتس عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي يدرس أيضًا إدخال وحدات طائرات مسيرة خاصة في عملياته بالضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى إصابة ضابط شرطة الاحتلال الخاصة نعوم راز (47 عامًا)، الجمعة، خلال مواجهة مع مقاومين فلسطينيين في برقين بالقرب من مخيم جنين، وأضافت أنه نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة ثم توفي متأثرًا بجروحه.

وأضاف “أصيب الفلسطيني داود الزبيدي أيضًا بجروح خلال المواجهة التي استمرت ساعات، ثم توفي متأثرًا بجروحه في مستشفى رمبام في حيفا. ولم تعد إسرائيل جثمانه إلى العائلة بعد”.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل شنّت غارات شبه يومية في جنين وأجزاء أخرى من الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب سلسلة من العمليات نفذها مقاومون من المنطقة في داخل إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، اغتيلت مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قنّاص إسرائيلي أثناء توجهها لتغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.