رسالة من داخل الكونغرس تطالب “إف بي آي” بالتحقيق في اغتيال شيرين باعتبارها مواطنة أمريكية

أطلق عضوان من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، حملة لجمع توقيعات أعضاء المجلس لمطالبة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة باعتبارها مواطنة أمريكية.

وكشف موقع (ذا إنترسبت) الأمريكي أن العضوين في الكونغرس أندريه كارسون ولو كوريا وجها رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال الزميلة شيرين.

وطلب العضوان من وزير الخارجية أنطوني بلينكين توضيح ما إذا كان مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة ينتهك أي قانون أمريكي باعتبارها مواطنة أمريكية تعرضت للاغتيال في الأراضي المحتلة.

“As an American, Ms. Abu Akleh was entitled to the full protections afforded to U.S. citizens living abroad…We urge you to uphold the values that our nation was founded on, including human rights, equality for all, and freedom of speech." https://t.co/1SoUFT6PtD

