رسالة من داخل الكونغرس تطالب “إف بي آي” بالتحقيق في اغتيال شيرين باعتبارها مواطنة أمريكية

أطلق عضوان من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، حملة لجمع توقيعات أعضاء المجلس لمطالبة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة باعتبارها مواطنة أمريكية.

وكشف موقع (ذا إنترسبت) الأمريكي أن العضوين في الكونغرس أندريه كارسون ولو كوريا وجها رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال الزميلة شيرين.

وطلب العضوان من وزير الخارجية أنطوني بلينكين توضيح ما إذا كان مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة ينتهك أي قانون أمريكي باعتبارها مواطنة أمريكية تعرضت للاغتيال في الأراضي المحتلة.

“As an American, Ms. Abu Akleh was entitled to the full protections afforded to U.S. citizens living abroad…We urge you to uphold the values that our nation was founded on, including human rights, equality for all, and freedom of speech." https://t.co/1SoUFT6PtD — Leigh Giangreco (@LeighGiangreco) May 16, 2022

وجاء في مسودة الرسالة “نرحب بالإجراءات والتصريحات التي اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن لدعم تحقيق شامل من قبل الحكومة الإسرائيلية حول اغتيال الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة”.

وتابعت “نظرًا للوضع الهش في المنطقة والتقارير المتضاربة نطلب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيق شامل”.

ويُذكر أن مجموعات مستقلة بدأت تحقيقاتها الخاصة حول استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، وفقًا لما أعلنته وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت الوكالة أن نتائج التحقيقات الجارية يمكن أن تساعد على تشكيل رأي عام دولي حول هوية الجهة التي تقف خلف اغتيال الزميلة شيرين خصوصًا إذا طال أمد التحقيق العسكري الإسرائيلي الرسمي، مشيرة إلى حرب روايات بين فلسطين وإسرائيل.

واغتيلت الزميلة شيرين التي تعمل في قناة الجزيرة منذ 25 عامًا، الأربعاء الماضي، برصاص قنّاص إسرائيلي أثناء توجهها لتغطية اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.