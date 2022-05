طالبان: لا نعتبر الولايات المتحدة عدوا.. وهناك أخبار سارة بشأن تعليم الفتيات قريبا (فيديو)

قال نائب وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية المؤقتة سراج الدين حقاني، إنهم لا يعتبرون الولايات المتحدة عدوًّا.

وأوضح حقاني -في مقابلة أمس الاثنين مع قناة (سي إن إن) الأمريكية- أن حركة طالبان تريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في المستقبل.

وأضاف “لا نرى الولايات المتحدة عدوًّا حاليًا، لكن الأفغان لديهم بعض التحفظات بشأن نيات واشنطن”.

وصرّح حقاني بأن لأفغانستان الحق المشروع في الدفاع عن حريتها وفقًا للقانون الدولي.

Does the Taliban still consider America its enemy? Deputy Leader Sirajuddin Haqqani claims no: “Currently we do not look at them as enemies, and we have time and again spoken about diplomacy.” pic.twitter.com/HAU8YnxICW — Christiane Amanpour (@amanpour) May 16, 2022

وأشار إلى أن طالبان تحترم الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2020 في الدوحة، والتي تتضمن الالتزام بعدم السماح في أن تكون أفغانستان ملاذًا للإرهابيين الذين يستهدفون الأمريكيين.

وقال “أود أن أقدم توضيحًا بسيطًا. كانت فترة السنوات العشرين الماضية حالة من القتال الدفاعي والحرب. عندما تم الاتفاق في الدوحة، قررنا ألا نتحدث عن هذا”.

وأمس الاثنين، قال مسؤول إن سلطات طالبان في أفغانستان حلّت خمس إدارات رئيسية في الحكومة السابقة التي كانت تدعمها الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت طالبان تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في أغسطس/آب 2021.

التعليم والحجاب

وأشار حقاني إلى أنه ستكون هناك أخبار سارة قريبًا بشأن تعليم الفتيات، وأنه يجري تطوير آلية في هذا الصدد، وقال “نعتقد جميعًا أن التعليم قد تم إنشاؤه باعتباره نعمة من الله، وقد أصبحت ضرورية لكل من الرجال والنساء”.

وتابع “كما ذكرت سابقًا، لا يوجد من يعارض التعليم. المشكلة هي التعليم القائم على طريقة التفكير والفهم الأفغانية، والجانب الثقافي لهذا البلد. نعمل على وضع ترتيبات للقواعد والمبادئ الإسلامية”.

In an exclusive interview, Taliban dep. leader & Afghan Interior Minister Sirajuddin Haqqani indicates reopening of girls’ secondary schools depends on dress codes: “We must establish the conditions, so that we can ensure their honor and security. We are acting to ensure this.” pic.twitter.com/yxuuV4oXrU — Christiane Amanpour (@amanpour) May 16, 2022

وعن الجدل بشأن القرار الأخير للحركة بفرض البرقع على النساء، قال حقاني “نحن لا نجبر النساء على ارتداء الحجاب، لكننا ننصحهن ونعظهن”، مضيفًا “الحجاب ليس إجباريًّا ولكنه أمر إسلامي يجب على الجميع تنفيذه”.

والسبت الماضي، أمرت حركة طالبان جميع الأفغانيات بارتداء البرقع في الأماكن العامة. وترى طالبان أن البرقع أقدم لباس تقليدي وأفضل لباس للنساء، وفقًا لمرسوم أصدرته.