شاهد: لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني جنوب نابلس بزعم محاولة طعن

أصيب مواطن فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن بالقرب من الحاجز، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، ونقله الاحتلال إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، دون معرفة طبيعة إصابته.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلي أن “فلسطينيا حاول طعن جندي بسكين، وأن أفراد القوة العسكرية أطلقوا النار عليه مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة”.

فيديو: "من حاجز حوارة جنوب نابلس عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني بزعم اقترابه من المنطقة وبحوزته سكــين". pic.twitter.com/QTJVuI7DwM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 17, 2022

وفي الضفة أيضًا أصيب عشرات المواطنين بالاختناق اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، واعتقل شاب في حلحول شمال الخليل.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في البلدة ومداهمة الجنود عدة منازل وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين.

وخلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

في السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من قرية مسلية وبلدتي السيلة الحارثية وبرطعة بمحافظة جنين.

وكثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب وغرب جنين وسيّرت آلياتها ونصبت الحواجز.