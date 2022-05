غادرها بعد ساعات.. اشتباكات مسلحة في طرابلس عقب وصول باشاغا العاصمة اللبيية (فيديو)

اندلعت مواجهات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية الموازية المعينة من قبل البرلمان والمدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، دخولها المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين في مناطق من وسط طرابلس وحول الميناء، وسُمعت أصوات أسلحة آلية. وقد تواصل إطلاق النار في المدينة منذ حوالي الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن رئيس الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا فجر اليوم الثلاثاء دخوله عاصمة البلاد طرابلس في كلمة متلفزة مشيرًا إلى أنه سينظم مؤتمرًا صحفيًّا اليوم لتوضيح الأمور.

وبعد ساعات من دخول العاصمة، غادر باشاغا طرابلس “حقنًا للدماء”، وأعلن مكتب باشاغا أنه وعدد من أعضاء الحكومة غادروا طرابلس “حرصًا على أمن وسلامة المواطنين”.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني مغادرة باشاغا طرابلس إثر تعرض كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح.

ودعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني توركو ويليامز في تغريدة إلى الهدوء وضبط النفس ووقف الاشتباكات والكف عن الخطاب التحريضي وحشد القوات في طرابلس.

وفي سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأمريكية في ليبيا، حثت الولايات المتحدة “جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف” مطالبة القادة السياسيين بإدراك أن “الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب الليبي”.

1/3 The United States is highly concerned by reports of armed clashes in Tripoli. We urge all armed groups to refrain from violence and for political leaders to recognize that seizing or retaining power through violence will only hurt the people of #Libya. pic.twitter.com/bWMZ54L9QD

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 17, 2022