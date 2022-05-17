سياسة|ليبيا

غادرها بعد ساعات.. اشتباكات مسلحة في طرابلس عقب وصول باشاغا العاصمة اللبيية (فيديو)

17/5/2022-|آخر تحديث: 17/5/202211:18 AM (مكة المكرمة)

اندلعت مواجهات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية الموازية المعينة من قبل البرلمان والمدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، دخولها المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين في مناطق من وسط طرابلس وحول الميناء، وسُمعت أصوات أسلحة آلية. وقد تواصل إطلاق النار في المدينة منذ حوالي الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن رئيس الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا فجر اليوم الثلاثاء دخوله عاصمة البلاد طرابلس في كلمة متلفزة مشيرًا إلى أنه سينظم مؤتمرًا صحفيًّا اليوم لتوضيح الأمور.

وبعد ساعات من دخول العاصمة، غادر باشاغا طرابلس “حقنًا للدماء”، وأعلن مكتب باشاغا أنه وعدد من أعضاء الحكومة غادروا طرابلس “حرصًا على أمن وسلامة المواطنين”.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني مغادرة باشاغا طرابلس إثر تعرض كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح.

ودعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني توركو ويليامز في تغريدة إلى الهدوء وضبط النفس ووقف الاشتباكات والكف عن الخطاب التحريضي وحشد القوات في طرابلس.

 

وفي سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأمريكية في ليبيا، حثت الولايات المتحدة “جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف” مطالبة القادة السياسيين بإدراك أن “الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب الليبي”.

وأضافت أن “السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلى القيادة الشرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم” ومؤكدة على أهمية المحادثات الجارية في القاهرة الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتابع الحساب “يجب أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين أن استمرار الافتقار إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه”.

وقبل ذلك كان المكتب الإعلامي للحكومة الموازية قد أعلن “وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادًا لمباشرة أعمال حكومته منها”.

ولم يصدر أي ردّ بعد على الإعلان من حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وتشكّلت مطلع عام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

وأشار باشاغا ضمن كلمته إلى أنه لاقى ترحيبًا حارًّا عند دخوله المدينة، كما تداولت أنباء (لم تؤكَّد بعد) ترحيب عمد بلديات طرابلس الكبرى ونواب من المدينة بدخول باشاغا وحكومته.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إدانته بأشد العبارات للاشتباكات المسلحة “بين الإخوة” وسط العاصمة طرابلس.

ودعا المشري إلى إيقاف الاشتباكات فورًا، مؤكدًا أن الحل الوحيد للانسداد السياسي هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات.

وفي فبراير/ شباط الماضي، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتخّذ من طرابلس مقرا برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة. وكان الدبيبة قد شدد مرارًا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

واعتُبرت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية عندما تشكّلت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين -لا سيما على القانون الانتخابي- إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ سكانه سبعة ملايين نسمة.

يشار إلى أن حكومة باشاغا حاولت دخول طرابلس بُعيد تكليفها، إلا أن قوات تتبع الدبيبة حالت دون ذلك، وأكد باشاغا في أكثر من مناسبة نيته دخول طرابلس بشكل سلمي دون قتال وإسالة دماء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات