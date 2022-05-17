غادرها بعد ساعات.. اشتباكات مسلحة في طرابلس عقب وصول باشاغا العاصمة اللبيية (فيديو)

اندلعت مواجهات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية الموازية المعينة من قبل البرلمان والمدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، دخولها المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين في مناطق من وسط طرابلس وحول الميناء، وسُمعت أصوات أسلحة آلية. وقد تواصل إطلاق النار في المدينة منذ حوالي الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن رئيس الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا فجر اليوم الثلاثاء دخوله عاصمة البلاد طرابلس في كلمة متلفزة مشيرًا إلى أنه سينظم مؤتمرًا صحفيًّا اليوم لتوضيح الأمور.

وبعد ساعات من دخول العاصمة، غادر باشاغا طرابلس “حقنًا للدماء”، وأعلن مكتب باشاغا أنه وعدد من أعضاء الحكومة غادروا طرابلس “حرصًا على أمن وسلامة المواطنين”.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني مغادرة باشاغا طرابلس إثر تعرض كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح.

ودعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني توركو ويليامز في تغريدة إلى الهدوء وضبط النفس ووقف الاشتباكات والكف عن الخطاب التحريضي وحشد القوات في طرابلس.

2/2 لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 17, 2022

وفي سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأمريكية في ليبيا، حثت الولايات المتحدة “جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف” مطالبة القادة السياسيين بإدراك أن “الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب الليبي”.

1/3 The United States is highly concerned by reports of armed clashes in Tripoli. We urge all armed groups to refrain from violence and for political leaders to recognize that seizing or retaining power through violence will only hurt the people of #Libya. pic.twitter.com/bWMZ54L9QD — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 17, 2022

وأضافت أن “السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلى القيادة الشرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم” ومؤكدة على أهمية المحادثات الجارية في القاهرة الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتابع الحساب “يجب أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين أن استمرار الافتقار إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه”.

3/3 Members of the HoR and HSC gathered there should recognize that the continued lack of a constitutional basis leading to presidential and parliamentary elections in a realistic but aggressive timeframe is depriving Libyans of the stability and prosperity they deserve. #Libya — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 17, 2022

وقبل ذلك كان المكتب الإعلامي للحكومة الموازية قد أعلن “وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادًا لمباشرة أعمال حكومته منها”.

ولم يصدر أي ردّ بعد على الإعلان من حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وتشكّلت مطلع عام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

فيديو > لحظة اخراج باشاآغا من وسط #طرابلس الى شرقها بوساطة من " 444 " مقابل وقف القتال . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/FDRrNLRB7R — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 17, 2022

وأشار باشاغا ضمن كلمته إلى أنه لاقى ترحيبًا حارًّا عند دخوله المدينة، كما تداولت أنباء (لم تؤكَّد بعد) ترحيب عمد بلديات طرابلس الكبرى ونواب من المدينة بدخول باشاغا وحكومته.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إدانته بأشد العبارات للاشتباكات المسلحة “بين الإخوة” وسط العاصمة طرابلس.

ودعا المشري إلى إيقاف الاشتباكات فورًا، مؤكدًا أن الحل الوحيد للانسداد السياسي هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات.

فيديو > جانب من الاشتباكات التي دارت قبل قليل قرب الميدان وسط #طرابلس وفي طريق الشط وطريق قرجي مخلفة أضرار في الممتلكات العامة والخاصة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/aXai1YFkaF — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 17, 2022

وفي فبراير/ شباط الماضي، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتخّذ من طرابلس مقرا برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة. وكان الدبيبة قد شدد مرارًا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

أصوات الاشتباكات في شارع عمر المختار من جهة سوق الثلاثاء . pic.twitter.com/ZuBcyaHB6D — عبدالقادر ساسي (@Abdulqadir_sasi) May 17, 2022

واعتُبرت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية عندما تشكّلت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين -لا سيما على القانون الانتخابي- إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ سكانه سبعة ملايين نسمة.

يشار إلى أن حكومة باشاغا حاولت دخول طرابلس بُعيد تكليفها، إلا أن قوات تتبع الدبيبة حالت دون ذلك، وأكد باشاغا في أكثر من مناسبة نيته دخول طرابلس بشكل سلمي دون قتال وإسالة دماء.