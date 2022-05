مغادرة عشرات العسكريين الأوكرانيين مصنع آزوفستال وقتلى بقصف روسي لمستشفى

قال انفصاليون أوكرانيون تدعمهم روسيا، اليوم الثلاثاء، إن 256 جنديا أوكرانيا كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول “استسلموا” وإن 51 منهم مصابون.

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء أعلن الجيش الأوكراني أنه يعمل على إجلاء جميع القوات الباقية من معقلها الأخير بالمدينة الساحلية المحاصرة، متخلية بذلك عن السيطرة على المدينة لروسيا بعد أشهر من القصف الروسي لها.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني إن مهمة الدفاع عن مصنع آزوفستال المحاصر للصلب التي نفذها “أبطال عصرنا” في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية انتهت، وتعهدت بإنقاذ الجنود الذين ما زالوا محاصرين هناك.

وذكرت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان أن “حامية ماريوبول استكملت مهمتها القتالية”.

وكان المدافعون عن آزوفستال قد تحصنوا في ثكنات وأنفاق شيدت داخل المصنع تحت الأرض لتحمل حرب نووية.

وحوصرت ماريوبول بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط، وتحصن المدافعون الأوكرانيون في مصنع الصلب في آزوفستال، بعد أن سيطرت القوات الروسية تدريجيا على المدينة.

وقال حاكم منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا سيرغي غايداي إن قصفا مدفعيا تعرضت له مدينة (سيفيرودونيتسك) أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، داعيا السكان الذين لم يفروا إلى حماية أنفسهم.

وأشار غايداي إلى أن القصف المدفعي الذي تعرضت له (سيفيرودونيتسك) والمدينة المجاورة لها (ليسيتشانك)، أسفر عن حرائق داخل أحياء سكنية.

🔴RU military has once again shelled the only functioning hospital in #Sievierodonetsk, where two more buildings are now damaged. They also carried out air strikes in the #Popasna area – head of the regional military administration Haidai, Suspilne reportshttps://t.co/uJMZaFSAWn pic.twitter.com/DvpFL89FZC

— Hybrid Warfare Analytical Group/UCMC (@hwag_ucmc) May 17, 2022