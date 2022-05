إثراء قطر وتمكينها.. نيويورك تايمز تتوقع زيارة نفوذ الدوحة بسبب الغاز

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إنه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وأوربا لحرمان روسيا من دخلها من النفط والغاز، يأمل قادتهم أن تساعد قطر على ملء الفراغ، مما سيزيد من أهميتها الجيوسياسية.

كاتب الخبر -وهو بن هوبارد مدير مكتب نيويورك تايمز في بيروت- قال إنه زار منطقة راس لفان الصناعية التي تبعد 80 كيلومترًا عن العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بن هوبارد إن دولة قطر أرسلت كميات متزايدة من الغاز الطبيعي إلى قائمة متنامية من العملاء في العالم، وجنت ثروة كبيرة واكتسبت أهمية جيوسياسية نتيجة لذلك.

وتوقع هوبارد أن ينمو نفوذ قطر بشكل أكبر في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى حرمان روسيا من دخلها من النفط والغاز، إذ ينظر الغرب إلى قطر على أنها مصدر بديل للوقود لتدفئة المنازل وطهي الطعام وتوليد الكهرباء في أوربا.

ورغم أن قطر لا تستطيع على الفور شحن الكثير من الغاز الإضافي إلى أوربا لأنها تعاقدت على بيع غالبية إنتاجها بالفعل لأماكن أخرى، فإنها تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لزيادة الإنتاج بنحو الثلثين بحلول عام 2027.

وفي مقابلة مع الصحيفة قال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس شركة قطر للطاقة البترولية إن نحو نصف هذا الغاز يمكن أن يذهب إلى أوربا.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة في المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية سينزيا بيانكو قولها إن “جميع المؤشرات تقول إن قطر ستصبح مصدّرا مهما للغاية للغاز الطبيعي المسال إلى أوربا”.

