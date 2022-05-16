سياسة|فرنسا

ناشطات فرنسيات يوقعن عريضة للسماح بارتداء “البوركيني”

بوركيني
(غيتي)
15/5/2022

وقّعت ناشطات فرنسيات عريضة للسماح بارتداء لباس السباحة “البوركيني” تزامنًا مع نشر تقارير عن اعتزام عمدة مدينة (غرونوبل) جنوب البلاد تقديم مقترح قانون للسماح بارتدائه.

ووقّعت على العريضة الكاتبة الصحفية كارولين فورست بالإضافة إلى الناشطة النسوية أليس كوفين وفوني دياورا رئيسة منظمة “المحجبات” التي اشتهرت عقب سن قانون يمنع الحجاب في الممارسات الرياضة.

وهاجم ناشطون العريضة، قائلين إنها تمثل دعمًا لعمدة غرونوبل إريك بيول الذي “يتعاون مع الإسلاميين”.

وعاد الجدل مجددًا بخصوص البوركيني في فرنسا، مع إعلان بيول عزمه تقديم مقترح لمجلس البلدية ينص على السماح بارتداء هذا اللباس في المسابح والشواطئ.

وأثار قرار العمدة الجدل، ودعا ألان كارينيون، الوزير الأسبق وعضو المجلس البلدي في غرونوبل، سكان المدينة إلى الاحتجاج رفضًا لما أسماه “مساندة العمدة للإسلامويين”، على حد تعبيره.

ولكن مؤيدين للقرار قالوا إن “البوركيني” يشبه لباس الغطس، فلماذا لا يتم منع الأخير أيضًا؟

وعرف بيول بمواقفه المعتدلة تجاه الإسلام، وسبق أن طالب بالسماح بلباس البحر (البوركيني) مما تسبب في انتقادات واسعة له من جانب اليمين المتطرف في فرنسا.

المصدر : خدمة سند