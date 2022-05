ناشطات فرنسيات يوقعن عريضة للسماح بارتداء “البوركيني”

وقّعت ناشطات فرنسيات عريضة للسماح بارتداء لباس السباحة “البوركيني” تزامنًا مع نشر تقارير عن اعتزام عمدة مدينة (غرونوبل) جنوب البلاد تقديم مقترح قانون للسماح بارتدائه.

ووقّعت على العريضة الكاتبة الصحفية كارولين فورست بالإضافة إلى الناشطة النسوية أليس كوفين وفوني دياورا رئيسة منظمة “المحجبات” التي اشتهرت عقب سن قانون يمنع الحجاب في الممارسات الرياضة.

C’est vrai qu’il n’y a rien de plus urgent quand on est féministe que de signer pour défendre le burkini… Et bien sûr ce sont les laïques, pas du tout Alliance citoyenne et le maire de Grenoble, qui insistent pour mettre ces sujets dans le débat.https://t.co/o7Qj4GHPU2

