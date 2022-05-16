ناشطات فرنسيات يوقعن عريضة للسماح بارتداء “البوركيني”

وقّعت ناشطات فرنسيات عريضة للسماح بارتداء لباس السباحة “البوركيني” تزامنًا مع نشر تقارير عن اعتزام عمدة مدينة (غرونوبل) جنوب البلاد تقديم مقترح قانون للسماح بارتدائه.

ووقّعت على العريضة الكاتبة الصحفية كارولين فورست بالإضافة إلى الناشطة النسوية أليس كوفين وفوني دياورا رئيسة منظمة “المحجبات” التي اشتهرت عقب سن قانون يمنع الحجاب في الممارسات الرياضة.

C’est vrai qu’il n’y a rien de plus urgent quand on est féministe que de signer pour défendre le burkini… Et bien sûr ce sont les laïques, pas du tout Alliance citoyenne et le maire de Grenoble, qui insistent pour mettre ces sujets dans le débat.https://t.co/o7Qj4GHPU2 — Caroline Fourest (@CarolineFourest) May 14, 2022

وهاجم ناشطون العريضة، قائلين إنها تمثل دعمًا لعمدة غرونوبل إريك بيول الذي “يتعاون مع الإسلاميين”.

وعاد الجدل مجددًا بخصوص البوركيني في فرنسا، مع إعلان بيول عزمه تقديم مقترح لمجلس البلدية ينص على السماح بارتداء هذا اللباس في المسابح والشواطئ.

وأثار قرار العمدة الجدل، ودعا ألان كارينيون، الوزير الأسبق وعضو المجلس البلدي في غرونوبل، سكان المدينة إلى الاحتجاج رفضًا لما أسماه “مساندة العمدة للإسلامويين”، على حد تعبيره.

🛑Aujourd’hui @EricPiolle officialise qu’il proposera l’autorisation du #Burkini dans les piscines le 16 mai prochain au Conseil Municipal : j’appelle les Grenoblois à venir ce jour-là exiger un référendum. Il n’est pas mandaté pour soutenir l’islamisme politique. — Alain Carignon (@CarignonAlain) April 29, 2022

ولكن مؤيدين للقرار قالوا إن “البوركيني” يشبه لباس الغطس، فلماذا لا يتم منع الأخير أيضًا؟

وعرف بيول بمواقفه المعتدلة تجاه الإسلام، وسبق أن طالب بالسماح بلباس البحر (البوركيني) مما تسبب في انتقادات واسعة له من جانب اليمين المتطرف في فرنسا.