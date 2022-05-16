“إدانة قتل شيرين لا تكفي”.. نائب أيرلندي: هل يجرؤ الغرب على انتقاد إسرائيل كما فعل مع روسيا؟ (فيديو)

استنكر ريتشارد باريت عضو البرلمان الأيرلندي موقف بلاده تجاه الأحداث في فلسطين، وأجرى مقارنة بين إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا والتزام الصمت حيال الأحداث على الساحة الفلسطينية.

وفي كلمته أمام البرلمان، خاطب باريت الحكومة بقوله “لقد كنتم على حق في إدانة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ثم دعوتم إلى إجراء تحقيق، وأنا سعيد بذلك”.

والأربعاء الماضي، اغتالت إسرائيل الزميلة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها أحداث مخيّم جنين.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) أن قناصًا من قوات الجيش أطلق النار على الزميلة شيرين من سيارة جيب وأرداها قتيلة، بينما كان على بُعد نحو 190 مترًا منها.

وتابع باريت في حديثه بالبرلمان الأيرلندي “لكن هناك أمرًا يتعلق بهذا الحدث”، متسائلًا “ما الذي كانت تفعله قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الستة الأخيرة؟”.

نائب أيرلندي: ماذا نسمي ما تفعله القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.. هل يجرؤ الغرب على انتقاد إسرائيل كما فعل مع روسيا؟!#الجزيرة_مباشر #العالم_يودع_شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/xZR8RMSzry — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2022

واستطرد “بمعيّة القادة الغربيين، كنتم محقين في إدانة العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وصفتموها بالاعتداء العسكري الوحشي وغير المبرّر على أراضي دولة أخرى”.

وأضاف “لماذا لا يقال التوصيف ذاته فيما يتعلق بالاجتياح الإسرائيلي لمخيّم جنين؟ إن ما يفعلونه يومًا بعد يوم في جنين عمل عسكري، فماذا نسمي ذلك؟”.

وفي حديث للجزيرة، قال باريت إن البرلمان الأيرلندي لم يقدّم له إجابة شافية بخصوص سؤاله الذي طرحه عليهم، مضيفًا “ومن ثمّ فإنني أعيد طرح السؤال نفسه”.

ولفت إلى أن البرلمان الأيرلندي سيناقش، هذا الأسبوع، حادث اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والمطالبة بمساءلة إسرائيل بهذا الخصوص.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على حشود المشيعين في جنازة الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة أمام المستشفى الفرنسي في #القدس المحتلة pic.twitter.com/vyKkViQlDH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2022

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو/أيار من كل عام ذكرى النكبة عام 1948 عندما هجر مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم.

ويُطلق مصطلح (النكبة) على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي عصابات مسلحة، عام 1948، تمهيدًا لإعلان قيام إسرائيل في العام نفسه، وقدِّر عدد المهجّرين بـ800 ألف فلسطيني من أصل 771 بلدة وقرية فلسطينية، دمرت إسرائيل منها 531 قرية وأزالتها من الوجود.

ويأتي إحياء الذكرى 74 للنكبة في ظل توترات وتصعيد مع الإسرائيليين تفاقم جراء مهاجمة شرطة الاحتلال مشاركين في جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت الأربعاء الماضي.